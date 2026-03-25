Qué hacer con el escobillón que ibas a tirar: 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa

En vez de dejarlo ocupando lugar, se puede aprovechar en dos proyectos simples, útiles y estéticos para ordenar mejor distintos rincones de la casa.
Una segunda vida real para una pieza que todavía sirve
No todo reciclaje tiene que convertirse en decoración sin sentido. A veces, lo mejor es rescatar las partes que todavía están firmes y llevarlas a una función nueva. En el caso del escobillón, el palo suele seguir en buen estado, y el cabezal también puede reutilizarse si se limpia bien y se adapta con lógica.
La clave está en no dejarlo con aspecto de descarte. Si lo lijás, lo pintás o lo combinás con materiales simples como madera, hierro o tela, el resultado cambia por completo. Y ahí deja de parecer un resto de limpieza para convertirse en un objeto útil dentro de la casa.
Idea 1: una barra angosta para colgar paños, cepillos y bolsitas
La primera propuesta es aprovechar el palo del escobillón para hacer una barra organizadora de pared. Es ideal para un lavadero, una cocina pequeña, una galería o incluso un balcón donde siempre quedan cosas colgadas sin lugar fijo.
Materiales necesarios
Palo del escobillón
Lija fina
Pintura en aerosol o barniz, opcional
Dos soportes de pared o abrazaderas
Tornillos
Taladro
Ganchos tipo S o ganchitos pequeños
Regla
Paño seco
Paso a paso
Separá el palo del cabezal
Desenroscá o despegá la base del escobillón y quedate solo con el mango.
Limpialo y lijalo
Sacale polvo, restos de pintura vieja o astillas. La idea es que quede suave y prolijo.
Elegí si lo querés natural o pintado
Podés dejarlo en madera, pintarlo de negro mate, blanco roto o barnizarlo para que quede más cálido.
Definí el largo que necesitás
Si es muy largo, cortalo para adaptarlo al espacio donde lo vas a instalar.
Fijalo a la pared con soportes
Colocá dos abrazaderas o soportes simples para sostenerlo de forma firme.
Sumá ganchos
Colgá ganchos tipo S para apoyar repasadores, cepillos, bolsitas reutilizables, guantes de limpieza o pequeños canastos.
El resultado queda simple, ordenado y mucho más lindo que tener todo apoyado o amontonado en una silla o sobre una puerta.
Idea 2: un soporte para sobres, cartas o notas usando el cabezal
La segunda idea aprovecha el cabezal del escobillón como base para crear un porta notas o clasificador liviano. Funciona muy bien en una entrada, un escritorio o una zona de trabajo donde siempre aparecen papeles sueltos.
Materiales necesarios
Cabezal del escobillón
Tijera resistente o alicate, si hace falta recortar cerdas dañadas
Paño húmedo y jabón
Pintura opcional
Una base de madera pequeña o una bandeja angosta
Pegamento de montaje o tornillos
Clips grandes, pinzas o separadores de madera
Etiquetas opcionales
Paso a paso
Limpiá muy bien el cabezal
Lavalo con agua y jabón, retirando tierra o restos acumulados entre las cerdas.
Emparejá las cerdas si están muy desordenadas
Recortá solo lo necesario para que el conjunto se vea más limpio y prolijo.
Pintá la base si querés mejorar la estética
Un tono neutro o una madera lijada puede hacer que se vea mucho más decorativo.
Fijá el cabezal sobre una base firme
Puede ser una tablita angosta o una pequeña bandeja de apoyo.
Usalo como soporte vertical
Entre las cerdas podés acomodar sobres, listas, cuentas, tarjetas, notas o recordatorios. También podés sumar pequeños clips o separadores para clasificar mejor.
Ubicalo en un rincón útil
Queda muy bien en una mesa de entrada para dejar correspondencia o en un escritorio para ordenar papeles chicos.
Lo interesante de esta idea es que aprovecha justamente la textura del cabezal para sostener cosas livianas sin necesidad de hacer una estructura complicada.