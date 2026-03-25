25 de marzo de 2026 - 09:36

Qué hacer con el escobillón que ibas a tirar: 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa

Reciclaje. Con un poco de limpieza y una terminación prolija, ese objeto gastado puede convertirse en un aliado práctico para sumar orden en la casa.

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En vez de dejarlo ocupando lugar, se puede aprovechar en dos proyectos simples, útiles y estéticos para ordenar mejor distintos rincones de la casa.

Una segunda vida real para una pieza que todavía sirve

No todo reciclaje tiene que convertirse en decoración sin sentido. A veces, lo mejor es rescatar las partes que todavía están firmes y llevarlas a una función nueva. En el caso del escobillón, el palo suele seguir en buen estado, y el cabezal también puede reutilizarse si se limpia bien y se adapta con lógica.

La clave está en no dejarlo con aspecto de descarte. Si lo lijás, lo pintás o lo combinás con materiales simples como madera, hierro o tela, el resultado cambia por completo. Y ahí deja de parecer un resto de limpieza para convertirse en un objeto útil dentro de la casa.

Idea 1: una barra angosta para colgar paños, cepillos y bolsitas

La primera propuesta es aprovechar el palo del escobillón para hacer una barra organizadora de pared. Es ideal para un lavadero, una cocina pequeña, una galería o incluso un balcón donde siempre quedan cosas colgadas sin lugar fijo.

Materiales necesarios

  • Palo del escobillón
  • Lija fina
  • Pintura en aerosol o barniz, opcional
  • Dos soportes de pared o abrazaderas
  • Tornillos
  • Taladro
  • Ganchos tipo S o ganchitos pequeños
  • Regla
  • Paño seco
Qué hacer con el escobillón que ibas a tirar 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa (3)

Paso a paso

  • Separá el palo del cabezal

    Desenroscá o despegá la base del escobillón y quedate solo con el mango.

  • Limpialo y lijalo

    Sacale polvo, restos de pintura vieja o astillas. La idea es que quede suave y prolijo.

  • Elegí si lo querés natural o pintado

    Podés dejarlo en madera, pintarlo de negro mate, blanco roto o barnizarlo para que quede más cálido.

  • Definí el largo que necesitás

    Si es muy largo, cortalo para adaptarlo al espacio donde lo vas a instalar.

  • Fijalo a la pared con soportes

    Colocá dos abrazaderas o soportes simples para sostenerlo de forma firme.

  • Sumá ganchos

    Colgá ganchos tipo S para apoyar repasadores, cepillos, bolsitas reutilizables, guantes de limpieza o pequeños canastos.

El resultado queda simple, ordenado y mucho más lindo que tener todo apoyado o amontonado en una silla o sobre una puerta.

Idea 2: un soporte para sobres, cartas o notas usando el cabezal

La segunda idea aprovecha el cabezal del escobillón como base para crear un porta notas o clasificador liviano. Funciona muy bien en una entrada, un escritorio o una zona de trabajo donde siempre aparecen papeles sueltos.

Materiales necesarios

  • Cabezal del escobillón
  • Tijera resistente o alicate, si hace falta recortar cerdas dañadas
  • Paño húmedo y jabón
  • Pintura opcional
  • Una base de madera pequeña o una bandeja angosta
  • Pegamento de montaje o tornillos
  • Clips grandes, pinzas o separadores de madera
  • Etiquetas opcionales

Paso a paso

  • Limpiá muy bien el cabezal

    Lavalo con agua y jabón, retirando tierra o restos acumulados entre las cerdas.

  • Emparejá las cerdas si están muy desordenadas

    Recortá solo lo necesario para que el conjunto se vea más limpio y prolijo.

  • Pintá la base si querés mejorar la estética

    Un tono neutro o una madera lijada puede hacer que se vea mucho más decorativo.

  • Fijá el cabezal sobre una base firme

    Puede ser una tablita angosta o una pequeña bandeja de apoyo.

  • Usalo como soporte vertical

    Entre las cerdas podés acomodar sobres, listas, cuentas, tarjetas, notas o recordatorios. También podés sumar pequeños clips o separadores para clasificar mejor.

  • Ubicalo en un rincón útil

    Queda muy bien en una mesa de entrada para dejar correspondencia o en un escritorio para ordenar papeles chicos.

Qué hacer con el escobillón que ibas a tirar 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa (1)

Lo interesante de esta idea es que aprovecha justamente la textura del cabezal para sostener cosas livianas sin necesidad de hacer una estructura complicada.

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