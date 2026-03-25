Reciclaje. Con un poco de limpieza y una terminación prolija, ese objeto gastado puede convertirse en un aliado práctico para sumar orden en la casa.

El escobillón viejo suele ir directo a la basura apenas se gasta, se afloja o deja de servir para barrer bien. Sin embargo, antes de descartarlo conviene mirarlo distinto para reciclaje: tiene un palo resistente, una estructura firme y hasta piezas que todavía pueden cumplir otra función.

En vez de dejarlo ocupando lugar, se puede aprovechar en dos proyectos simples, útiles y estéticos para ordenar mejor distintos rincones de la casa.

Una segunda vida real para una pieza que todavía sirve No todo reciclaje tiene que convertirse en decoración sin sentido. A veces, lo mejor es rescatar las partes que todavía están firmes y llevarlas a una función nueva. En el caso del escobillón, el palo suele seguir en buen estado, y el cabezal también puede reutilizarse si se limpia bien y se adapta con lógica.

La clave está en no dejarlo con aspecto de descarte. Si lo lijás, lo pintás o lo combinás con materiales simples como madera, hierro o tela, el resultado cambia por completo. Y ahí deja de parecer un resto de limpieza para convertirse en un objeto útil dentro de la casa.

Idea 1: una barra angosta para colgar paños, cepillos y bolsitas La primera propuesta es aprovechar el palo del escobillón para hacer una barra organizadora de pared. Es ideal para un lavadero, una cocina pequeña, una galería o incluso un balcón donde siempre quedan cosas colgadas sin lugar fijo.

Materiales necesarios Palo del escobillón

Lija fina

Pintura en aerosol o barniz, opcional

Dos soportes de pared o abrazaderas

Tornillos

Taladro

Ganchos tipo S o ganchitos pequeños

Regla

Paño seco Qué hacer con el escobillón que ibas a tirar 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa (3) Paso a paso Separá el palo del cabezal Desenroscá o despegá la base del escobillón y quedate solo con el mango.

Limpialo y lijalo Sacale polvo, restos de pintura vieja o astillas. La idea es que quede suave y prolijo.

Elegí si lo querés natural o pintado Podés dejarlo en madera, pintarlo de negro mate, blanco roto o barnizarlo para que quede más cálido.

Definí el largo que necesitás Si es muy largo, cortalo para adaptarlo al espacio donde lo vas a instalar.

Fijalo a la pared con soportes Colocá dos abrazaderas o soportes simples para sostenerlo de forma firme.

Sumá ganchos Colgá ganchos tipo S para apoyar repasadores, cepillos, bolsitas reutilizables, guantes de limpieza o pequeños canastos. El resultado queda simple, ordenado y mucho más lindo que tener todo apoyado o amontonado en una silla o sobre una puerta. Idea 2: un soporte para sobres, cartas o notas usando el cabezal La segunda idea aprovecha el cabezal del escobillón como base para crear un porta notas o clasificador liviano. Funciona muy bien en una entrada, un escritorio o una zona de trabajo donde siempre aparecen papeles sueltos. Materiales necesarios Cabezal del escobillón

Tijera resistente o alicate, si hace falta recortar cerdas dañadas

Paño húmedo y jabón

Pintura opcional

Una base de madera pequeña o una bandeja angosta

Pegamento de montaje o tornillos

Clips grandes, pinzas o separadores de madera

Etiquetas opcionales Paso a paso Limpiá muy bien el cabezal Lavalo con agua y jabón, retirando tierra o restos acumulados entre las cerdas.

Emparejá las cerdas si están muy desordenadas Recortá solo lo necesario para que el conjunto se vea más limpio y prolijo.

Pintá la base si querés mejorar la estética Un tono neutro o una madera lijada puede hacer que se vea mucho más decorativo.

Fijá el cabezal sobre una base firme Puede ser una tablita angosta o una pequeña bandeja de apoyo.

Usalo como soporte vertical Entre las cerdas podés acomodar sobres, listas, cuentas, tarjetas, notas o recordatorios. También podés sumar pequeños clips o separadores para clasificar mejor.

Ubicalo en un rincón útil Queda muy bien en una mesa de entrada para dejar correspondencia o en un escritorio para ordenar papeles chicos. Qué hacer con el escobillón que ibas a tirar 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa (1) Lo interesante de esta idea es que aprovecha justamente la textura del cabezal para sostener cosas livianas sin necesidad de hacer una estructura complicada.