24 de marzo de 2026 - 17:35

Atraé al ave que elimina plagas de las plantas del jardín con simples cambios

Un ave que siempre ronda el jardín, puede convertirse en la mejor opción contra los insectos que se posan en las plantas.

Evitar el uso de pesticidas es esencial para mantener el jardín sano y con presencia de aves.

Evitar el uso de pesticidas es esencial para mantener el jardín sano y con presencia de aves.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Mantener un jardín libre de plagas suele implicar productos, tiempo y esfuerzo constante. Sin embargo, existe una alternativa natural que muchos pasan por alto: atraer aves que se alimentan de insectos y ayudan a controlar su presencia sin intervenir químicamente en las plantas ni alterar el equilibrio del entorno.

Leé además

Las macetas no van más: descubrí cuál es la nueva moda.

Las macetas pasaron de moda: así es la nueva tendencia de 2026 para renovar tu balcón o terraza

Por Sofía Serelli
las latas de atun no se tiran: 3 ideas simples para reutilizarlas

Las latas de atún no se tiran: 3 ideas simples para reutilizarlas

Por Ignacio Alvarado

Entre estas especies, hay una en particular que destaca por su eficacia y frecuencia en espacios verdes. Aunque es común verla, pocos conocen su verdadero rol en el ecosistema y cómo su presencia puede cambiar por completo la salud del jardín.

ave para plagas
El pájaro carbonero permite controlar plagas de forma constante.

El pájaro carbonero permite controlar plagas de forma constante.

Por qué el carbonero cabeza negra es la solución contra insectos en el jardín

El carbonero cabeza negra (Poecile atricapillus) es un ave pequeña pero muy activa, reconocida por su cabeza oscura y su comportamiento inquieto. Se mueve constantemente entre ramas y hojas en busca de alimento, lo que lo convierte en un visitante ideal para jardines con plantas vulnerables a plagas.

Su alimentación incluye una gran variedad de insectos, como orugas, larvas y pequeños invertebrados que suelen dañar hojas y tallos. Gracias a esta alimentación, actúa como un controlador biológico natural, reduciendo la necesidad de utilizar pesticidas o productos químicos.

Además, su forma de alimentarse lo hace especialmente eficiente. No se limita a lo visible, sino que inspecciona grietas, cortezas y zonas ocultas donde suelen alojarse los insectos más problemáticos.

Este comportamiento constante permite que el ave mantenga bajo control poblaciones de plagas antes de que se conviertan en un problema mayor, favoreciendo un entorno más equilibrado.

ave para plagas
Si no encuentra alimento, el carbonero simplemente buscará otro espacio más favorable para instalarse.

Si no encuentra alimento, el carbonero simplemente buscará otro espacio más favorable para instalarse.

Qué hacer para atraerlo y mantenerlo en tu jardín

Para la Real Sociedad de Horticultura, atraer al carbonero cabeza negra es fundamental para crear un ambiente saludable y que le resulte seguro y atractivo. Una de las estrategias más efectivas es incorporar vegetación variada.

También es útil colocar comederos con semillas, sobre todo en épocas donde escasea el alimento natural. Esto ayuda a que el ave identifique el jardín como un lugar confiable al que puede regresar con frecuencia.

La presencia de refugios es otro factor clave. Arbustos densos, árboles o incluso cajas nido pueden ofrecer espacios donde el ave se sienta protegida y pueda descansar sin amenazas.

ave para plagas

Incorporar soluciones naturales en el jardín no solo reduce el uso de químicos, sino que también mejora el equilibrio del ecosistema. Atraer al carbonero cabeza negra es una estrategia simple, efectiva y sustentable.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

las tarjetas de plastico ya vencidas no las tires, tenes un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlas

Las tarjetas de plástico ya vencidas no las tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlas

Por Andrés Aguilera
La flor ornamental crea espacios más vivos y naturales.

La flor del jardín que siempre necesita sombra y alimenta mariposas y colibríes durante todo el año

las hojas amarillas no siempre significan falta de agua: que le puede estar pasando realmente a tu planta

Las hojas amarillas no siempre significan falta de agua: qué le puede estar pasando realmente a tu planta

Es una solución simple, económica y sostenible para el jardín.

Cómo proteger las plantas del jardín sin tela antihelada: el método natural que se instala en la tierra