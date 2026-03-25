Hay una idea bastante instalada de que “ciertas plantas” atraen mosquitos . Lo que más los favorece no es tanto la planta aislada, sino el ambiente que se forma alrededor. Los CDC remarcan que los mosquitos ponen huevos cerca del agua y que en un jardín hay que revisar, al menos una vez por semana, lo que pueda retenerla.

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Macetas, platos, bebederos, baldes, floreros o recipientes de basura. La EPA repite la misma advertencia y suma las bandejas de macetas entre los focos más comunes.

Si hay una planta ornamental que aparece una y otra vez en las recomendaciones de especialistas, esa es la bromelia tipo tanque . UF/IFAS explica que estas bromelias, muy usadas en jardinería , suelen retener agua entre sus hojas y por eso pueden producir mosquitos que pican.

El mismo documento aclara que no todas implican el mismo riesgo sanitario, pero sí pueden transformarse en una fuente molesta de mosquitos en el jardín.

Ese punto importa porque cambia por completo la lectura del título: no se trata de demonizar cualquier planta vistosa, sino de entender cuáles generan un pequeño reservorio de agua.

No las plantes en tu jardín atraen a los mosquitos como un imán (1)

Y ahí las bromelias corren con desventaja. Además, los mosquitos adultos, machos y hembras, también se alimentan de néctar y fluidos vegetales; sólo la hembra necesita sangre para desarrollar los huevos. O sea: las plantas pueden servirles como fuente de energía, pero el verdadero salto de población aparece cuando también tienen agua donde criar.

El jardín se vuelve ideal cuando hay agua y sombra

El otro problema clásico no está en la flor, sino en el descuido. Un plato bajo la maceta, un bebedero olvidado, una fuente sin recambio o una canaleta tapada alcanzan para que el patio se vuelva mucho más amigable para los mosquitos.

Los CDC indican que cualquier objeto que junte agua, incluso algo chico, puede convertirse en un sitio de puesta, y la EPA recomienda vaciar y cambiar semanalmente el agua de fuentes, bebederos, barriles y bandejas de macetas.

Pero no es sólo el agua. Muchos mosquitos descansan en la vegetación o en áreas protegidas durante el calor del día. Por eso, los sectores con hiedra inglesa, cubresuelos muy espesos, cercos tupidos y bordes sombríos suelen funcionar como refugio.

No las plantes en tu jardín atraen a los mosquitos como un imán (2)

Los CDC también advierten que los adultos buscan lugares oscuros y húmedos para reposar, como debajo de muebles de patio, garajes o sectores frescos del jardín.

Qué conviene evitar si no querés llenarte de picaduras

Más que “prohibir plantas”, lo inteligente es evitar ciertas combinaciones. Una bromelia que junta agua, al lado de una zona con follaje muy espeso y macetas con platos siempre llenos, arma el combo perfecto.

También conviene prestar atención a cubresuelos bajos y densos cerca de lugares de paso, porque les dan sombra y resguardo durante buena parte del día.

En cambio, un jardín más aireado, con poda regular y sin recipientes con agua acumulada, les corta gran parte del ciclo. Los especialistas insisten en lo mismo: volcar, limpiar, cubrir o tirar cualquier objeto que retenga agua y revisar semanalmente las macetas y sus platos. Esa rutina vale más que cualquier remedio casero viral.

Cómo bajar la presencia de mosquitos sin arruinar el patio

La salida no es dejar el jardín pelado. Se puede seguir teniendo verde, flores y macetas, pero con más control. Lo primero es eliminar el agua acumulada y cambiarla seguido donde no se pueda evitar.

Lo segundo es abrir un poco la vegetación demasiado cerrada para que no queden refugios frescos y húmedos.