Chau coronas verdes: la tendencia minimalista que es furor para decorar en Navidad 2025

Olvidate de los moños gigantes y el pino artificial. La Navidad 2025 impone los aros de metal: una opción liviana, elegante y súper fácil de hacer en casa.

El fin de las coronas navideñas en esta Navidad 2025.

Por Cristian Reta

Se trata de los aros metálicos, una propuesta minimalista que está desplazando definitivamente a las coronas tradicionales de pino. Si buscás que tu hogar respire modernidad y estilo, esta es la tendencia clave de la temporada.

Aros metálicos en Navidad: el reemplazo liviano y elegante

A diferencia de las coronas clásicas, estos adornos se caracterizan por su estructura delgada en colores como dorado, negro o cobre. Lo mejor es que no tapan toda la superficie, aportando frescura y elegancia sin recargar el ambiente.

image
Tendencia en esta Navidad 2025.

Suelen decorarse de forma asimétrica con apenas unas pocas ramas secas, hojas deshidratadas o elementos naturales. Esto les da un aire orgánico y moderno que combina a la perfección con cualquier material, ya sea que tengas una puerta de madera, metal o incluso de vidrio.

Para esto, no necesitás entrar en grandes gastos para sumarte a esta moda. Podés fabricar tu propio aro en casa usando combinaciones personalizadas y elementos reciclados. Al ser estructuras mucho más livianas, son más fáciles de colgar y no dañan las superficies.

Además de ser tendencia, este cambio responde a una búsqueda de seriedad y orden visual. Los tonos neutros o metalizados, combinados con detalles en colores pasteles o blanco, hacen que la bienvenida a tu hogar sea mucho más luminosa y contemporánea.

image
Aros metálicos, tendencia en esta Navidad 2025.

¿Te animás a jubilar la corona de siempre? La Navidad minimalista ya llegó para quedarse, priorizando la calma y la sofisticación por sobre el brillo excesivo.

