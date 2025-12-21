No tires los palitos de helado, tenés un tesoro en casa: qué adornos decorativos podemos realizar para Navidad

Además de estos elementos reciclados se necesitan otros para pintar y pegar. Estos diseños son fáciles de realizar y permiten crear figuras personalizadas para involucrar a toda la familia en un proyecto creativo.
Cómo transformar palitos de helado en adornos navideños con materiales simples
Los palitos de helado son uno de los elementos más prácticos para crear decoración navideña casera.
Para comenzar, solo necesitás algunos materiales básicos
Palitos de helado de madera.
Pegamento para madera o silicona fría.
Témperas o acrílicos.
Pinceles finos.
Brillantina (opcional).
Marcadores y pequeñas cintas decorativas (opcional).
También es útil contar con una tijera, una pistola de silicona (opcional).
Paso a paso
Uno de los adornos más fáciles de realizar es el clásico arbolito navideño
Para hacerlo, se deben colocar tres palitos formando un triángulo y luego reforzar las uniones con pegamento.
Una vez seco, se pinta el árbol con tonos verdes o con los colores que prefieras. Para decorarlo, se pueden agregar puntitos de pintura simulando luces, pequeñas cuentas, cintas o trozos de papel metalizado.
También es posible añadir un palito extra en la parte inferior a modo de tronco. Estos arbolitos son ideales para colgar en el arbolito, colocarlos en ventanas o armar una guirnalda.
Otro diseño muy popular es la estrella navideña
Para esto, debemos pegar al menos cinco palitos en forma de estrella clásica.
Al secar, podemos pintarla y cubrir con brillantina dorada o plateada para un efecto más brillante.
Este adorno puede ubicarse en la puerta, en las paredes o como complemento de un centro de mesa.
Estos simples objetos son tan simples que permiten realizarlo los niños, fomentar la creatividad y sumar un toque artesanal a la Navidad.
Dónde colocar estos adornos en casa para lograr un ambiente navideño más cálido y personalizado
Los adornos realizados con palitos de helado se adaptan fácilmente a distintos espacios de casa.
Uno de los lugares más recomendados es el árbol de Navidad, donde los arbolitos, estrellas o figuras geométricas hechas con palitos agregan un toque rústico y encantador que contrasta con las luces y pelotitas.
En balcones o galerías techadas también funcionan muy bien, en especial si se arman guirnaldas de pequeñas estrellas unidas con hilo de yute o cintas rojas. Esta idea aporta un estilo navideño sencillo y elegante que combina con plantas, luces cálidas y adornos naturales.
Otra opción es colocarlos sobre ventanas, usando hilo transparente o cinta adhesiva de doble contacto para que se vean desde el exterior y sumen espíritu festivo a la fachada.
Incluso en puertas quedan muy decorativos: una estrella pintada en dorado o un árbol pequeño con detalles en rojo puede reemplazar a la clásica corona navideña si buscás algo más artesanal o minimalista.
La clave está en jugar con los colores, el tamaño y la ubicación para que cada pieza aporte calidez sin sobrecargar el ambiente.
Decorar la casa en Navidad no tiene por qué ser costoso. Los palitos de helado son una alternativa para diseños simples, creativos y entretenidos para los niños.