Los carozos de duraznos no los tires, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirven

Cada verano, los duraznos aparecen en la mesa en forma de fruta fresca, ensaladas o postres caseros . Una vez que se disfruta la pulpa, el carozo suele terminar, sin pensarlo demasiado, en la basura. Sin embargo, ese elemento duro y aparentemente inútil esconde un potencial que vale la pena reciclar .

Si tenés guantes viejos en casa, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta espectacular idea navideña

Por qué conviene guardar los blísteres de pastillas vacíos: tienen un uso clave en casa

Los carozos de durazno pueden reutilizarse de manera simple y natural para el bienestar del cuerpo, en especial como masajeador de pies casero .

En tiempos donde el estrés, el cansancio y las largas horas de estar de pie o sentados afectan la circulación, buscar soluciones prácticas dentro del hogar se vuelve cada vez más común.

Caminar descalzo sobre superficies irregulares es una técnica conocida para estimular la planta del pie, activar la circulación y generar una sensación de alivio general. Los carozos de durazno, por su forma y textura , resultan ideales para este uso.

La planta del pie concentra terminaciones nerviosas vinculadas a distintas zonas del cuerpo. La estimulación suave y controlada de esa superficie ayuda a relajar tensiones, mejorar la circulación sanguínea y reducir la sensación de pesadez en piernas y pies.

Los carozos de durazno, al ser duros pero no filosos, generan un estímulo irregular similar al de las piedras utilizadas en terapias de reflexología. A diferencia de otros elementos, los carozos tienen un tamaño cómodo, no se deforman y resisten muy bien el uso prolongado. Además, su origen natural los convierte en una alternativa sustentable frente a productos industriales de plástico o goma.

Materiales necesarios

Carozos de durazno (cantidad según el tamaño del recipiente)

Agua

Cepillo o esponja

Olla

Recipiente bajo o caja resistente (plástico, madera o cartón grueso)

Toalla o trapo limpio

Opcional: tela de algodón, bolsa de lienzo o funda vieja

Todos estos materiales se consiguen fácilmente en cualquier casa argentina o se reutilizan de objetos en desuso. reciclaje de carzos

Paso a paso: cómo reciclar los carozos de durazno

Una vez retirado el carozo del durazno, lavalo bien bajo el chorro de agua para eliminar restos de pulpa. Ayudate con una esponja o cepillo para retirar fibras adheridas. Colocá los carozos en una olla con abundante agua y hervilos durante 10 a 15 minutos. Este paso sirve para desinfectarlos y eliminar cualquier residuo orgánico que pueda generar olor o deterioro con el tiempo. Retirá los carozos del agua y dejalos secar sobre una toalla limpia. Es importante que estén completamente secos antes de usarlos, ya que la humedad puede generar hongos. Elegí un recipiente bajo y firme. Puede ser una caja de plástico, una bandeja de madera o incluso una caja de cartón grueso reforzada. Lo ideal es que tenga bordes bajos para que el pie pueda apoyarse con comodidad. Distribuí los carozos de durazno en el interior del recipiente formando una capa pareja. No es necesario pegarlos: deben quedar sueltos para adaptarse al peso del pie y generar un masaje más efectivo. Si preferís una versión más contenida, podés colocar los carozos dentro de una bolsa de tela resistente o una funda vieja y apoyarla dentro del recipiente. Esto suaviza un poco el estímulo y facilita la limpieza.

Cómo usar el masajeador de carozos

Sentate en una silla cómoda y apoyá los pies descalzos sobre los carozos. Comenzá ejerciendo una presión suave y moviendo los pies lentamente hacia adelante y hacia atrás. Podés alternar entre ambos pies o trabajar uno por vez.

El masaje puede durar entre 5 y 10 minutos. No debe doler: la presión se regula con el propio peso del cuerpo. Este ejercicio es ideal para hacer al final del día, después de caminar mucho o permanecer muchas horas sentado.