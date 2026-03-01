Las cáscaras de durazno no las tires, tenés un tesoro en casa: cinco formas prácticas de reutilizarlas

Tirar la cáscara del durazno es un error común que priva al organismo de una concentración de nutrientes superior a la de la pulpa. Este residuo, a menudo descartado por su textura, contiene fibras, vitaminas y compuestos biológicamente activos que hoy son fundamentales para prevenir enfermedades y optimizar tareas domésticas de forma sustentable.

La piel del durazno es una fuente crítica de antioxidantes, vitaminas del complejo B, vitamina C, potasio y magnesio. Gran parte de la fibra, necesaria para el tránsito intestinal y la estabilidad de la glucosa en sangre, se encuentra justamente en esa cobertura exterior que solemos pelar por costumbre.

El impacto positivo del durazno en la salud va más allá de la nutrición básica. Estudios científicos realizados con extractos de esta fruta demostraron una capacidad de inhibición del 58% sobre la enzima convertidora de angiotensina I , un mecanismo clave para el control de la hipertensión arterial. Los taninos altamente glucosilados presentes en la cáscara forman puentes de hidrógeno con los sitios activos de esta enzima, actuando de forma similar a ciertos fármacos pero desde un origen natural.

Además, los flavonoides y ácidos fenólicos del durazno poseen propiedades antimicrobianas que perforan la membrana citoplasmática de bacterias como la Escherichia coli y el Staphylococcus aureus. Esta acción neutralizadora de radicales libres ayuda a combatir el daño celular y el envejecimiento prematuro, convirtiendo a la cáscara en un aliado preventivo contra enfermedades cardiovasculares y degenerativas.

En la cocina, el aprovechamiento es total. Las cáscaras de un kilo de duraznos pueden transformarse en una mermelada económica mediante una cocción lenta con poca azúcar y agua. También es posible elaborar un té perfumado o agua de uso diario hirviendo las pieles con canela y los carozos, lo que permite extraer hasta el último aroma y nutriente de la fruta.

Cómo sacarle el máximo provecho al durazno

Para quienes buscan alternativas naturales en el cuidado personal y del hogar, la cáscara ofrece soluciones versátiles. Al secarlas y triturarlas, se obtiene un polvo que sirve de base para diversos tratamientos.

Los usos más efectivos incluyen:

Exfoliante natural: mezclando las cáscaras trituradas con miel o aceite de oliva para remover células muertas.

Desinfectante ecológico: hirviendo las pieles con vinagre blanco para limpiar superficies de cocina o baño.

Tónico facial: utilizando el agua de cocción de las cáscaras para refrescar la piel y cerrar poros.

Aromatizante ambiental: calentando cáscaras con especias como canela o clavo de olor para perfumar ambientes.

Abono orgánico: incorporándolas al compost para enriquecer la tierra con nutrientes naturales.

Esta práctica de reciclaje no solo favorece la economía doméstica, sino que responde a una necesidad urgente de reducir los residuos orgánicos. Transformar lo que parece basura en un recurso para la salud o la limpieza es un paso simple hacia un hogar más sustentable.