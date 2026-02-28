Más de 7 metros: descubrieron la pitón más grande el mundo en Indonesia y fue viral

Una pitón reticulada hallada en la región de Maros, en la isla de Sulawesi, Indonesia , fue reconocida oficialmente como la serpiente silvestre más larga del mundo . El ejemplar, una hembra llamada Ibu Baron, alcanzó 7,22 metros de longitud según la certificación realizada el 18 de enero y validada por Guinness World Records.

El registro se concretó a finales de 2025 tras una medición supervisada por especialistas y conservacionistas en el lugar del hallazgo.

La magnitud del animal equivale al ancho de un arco de fútbol reglamentario cuando se la extiende por completo. Los responsables utilizaron una cinta métrica especial bajo criterios estrictos. La organización solo admite mediciones en estado natural y descarta cifras obtenidas bajo anestesia para evitar riesgos innecesarios y asegurar parámetros uniformes.

El rescate y la certificación estuvieron a cargo del conservacionista local Budi Purwanto, junto con el guía y manejador de serpientes Diaz Nugraha y el explorador y fotógrafo Radu Frentiu. Los tres acudieron tras recibir reportes sobre una pitón de dimensiones excepcionales en la zona.

Ibu Baron registró un peso de 96,5 kilos al momento de la medición , determinado con una báscula adaptada para grandes volúmenes. Según los especialistas, el ejemplar no había ingerido recientemente una presa considerable, por lo que su peso podría superar los 100 kilos después de alimentarse. Actualmente permanece bajo cuidado en instalaciones acondicionadas, lo que garantiza protección tanto para el animal como para las comunidades cercanas.

El encuentro con humanos

En el sudeste asiático, las grandes serpientes suelen generar temor cuando se aproximan a áreas habitadas. Se las percibe como amenaza para ganado, mascotas e incluso niños pequeños, lo que provoca su exterminio en numerosos casos.

Los expertos señalan que la reducción del hábitat y la disminución de presas naturales, como cerdos salvajes y ganado anoa, intensifican estos encuentros. A esa presión se suma el tráfico ilegal. Las pitones reticuladas son altamente demandadas en el comercio internacional de animales exóticos, un factor que agrava su vulnerabilidad en la naturaleza. Guinness World Records advierte que la presión del mercado incrementa los riesgos y diferencia de manera tajante los registros científicos de los relatos sin pruebas verificables.

La comparación con otras especies

A lo largo de la historia circularon informes sobre serpientes gigantes sin documentación confiable. Se mencionó una pitón de 10 metros en Sulawesi en 1912 y otra en Malasia en 2016 que habría superado los siete metros y medio, aunque ninguno de esos casos contó con certificación oficial.

Si bien las pitones reticuladas ostentan el récord de longitud, otras especies como la anaconda verde sudamericana pueden alcanzar pesos iguales o superiores en ejemplares de gran tamaño, especialmente hembras. En cautiverio, el crecimiento suele prolongarse más tiempo. Un ejemplo es “Medusa”, una pitón reticulada que alcanzó 7,67 metros en Estados Unidos bajo cuidado humano.