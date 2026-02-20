"Las abuelas viajeras": un grupo de amigas conoce el mundo sin salir de su ciudad

Un grupo de cinco amigas de Zaragoza se volvió viral luego de crear "Las abuelas viajeras", una iniciativa con la que tienen como objetivo recorrer el mundo sin la necesidad de salir de su ciudad . El grupo está integrado por Pilar, Carmen, Tere, Carmen y Maite, todas mayores 80 años, que decidieron adentrarse en distintas culturas a través de la gastronomía .

La idea nació de la mano de Enjoy Zaragoza, un medio local aragonés que impulsó el proyecto. Una vez al mes, estas mujeres "viajan" a un país distinto visitando restaurantes de comida internacional. Sin embargo, la experiencia y el aprendizaje va mucho más allá del plato de comida.

A pesar de que la ambientación del lugar y la variedades platos típicos puede volverse protagonista, su recorrido pasa en adentrarse más en la cultura.

Antes de cada encuentro investigan sobre el país elegido y preparan temáticas que abarcan arte, economía, religión y más. Incluso asisten con algún atuendo o detalle característico del lugar. El objetivo no solo es probar nuevos platos, sino además de comprender el contexto cultural de cada destino y luego debatirlo entre ellas.

En sus recorridos gastronómicos ya visitaron restaurantes de comida china, peruana, mexicana, japonesa y francesa, entre otras. En una de sus visitas más recientes viajaron a "La india” . Para el encuentro, una de ellas lució un bindi , el tradicional punto rojo en la frente, y compartieron información que habían estudiado previamente sobre el país.

A la salida, sellaron su pasaporte de la “Universidad de la Vida”, un objeto artesanal que ellas mismas confeccionaron y que llevan colgado al cuello para registrar cada experiencia.

“Lo que hacemos es entretenernos con cosas que nos aporten cultura y distracción”, comentó una de ellas, destacando el compromiso que asumen en cada encuentro. Otra explicó: “Llevamos unos pasaportes y con eso nos recorremos el mundo”.

Este grupo de amigas demuestra la importancia de conocer y conectar con distintas culturas. Lo hacen, además de una manera muy accesible, sin necesidad de comprar pasajes ni preparar maletas.

En su perfil, donde cuentan con miles de seguidores, sus videos se han llenado de mensajes de apoyo y admiración. "Todo un ejemplo al que hay que aspirar", comentó un usuario. Otros añadieron: "Maravillosa la idea y ellas... admirables", "Son geniales" o "¡Son un gran ejemplo!".