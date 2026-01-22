Una "abuela gamer" se viralizó tras financiar el tratamiento contra el cáncer de su nieto jugando Minecraft

Lo que empezó como una forma de acercarse a sus nietos a través de los videojuegos terminó convirtiéndose en una estrategia solidaria que conmovió a miles de personas en todo el mundo. Sue Jacquot, una abuela de 81 años , se transformó en un fenómeno viral dentro de la comunidad gamer al crear un canal de YouTube con un objetivo claro: ayudar a financiar el tratamiento contra el cáncer de su nieto .

A mediados de 2024, Jack Self, uno de sus nietos, fue diagnosticado con sarcoma cuando tenía apenas 17 años . Frente a la complejidad y el alto costo del tratamiento, Jacquot decidió aprovechar lo que había aprendido junto a sus nietos: jugar Minecraft .

Así nació GrammaCrackers , su canal de YouTube, donde comenzó a subir videos explorando el universo del videojuego, pico en mano y con un tono espontáneo que rápidamente despertó empatía. En pocos meses, el canal superó los 380.000 suscriptores , convirtiendo a la abuela en una figura querida dentro del mundo gamer.

Radicada en un pequeño pueblo de Arizona , Estados Unidos, Jacquot dio inicio a su aventura digital con el video El mejor comienzo en Minecraft, una partida sencilla que marcó el inicio de una etapa completamente inesperada. Impulsada por el apoyo de sus seguidores, lanzó en paralelo una campaña de recaudación en GoFundMe , con el fin de cubrir los gastos médicos de su nieto.

El impacto fue inmediato. “Fue surrealista. Había donaciones de entre uno y 5.000 dólares”, contó Austin , otro de sus nietos, en declaraciones al medio local ABC15 , al describir la rapidez con la que la iniciativa se viralizó.

Casi un mes después de alcanzar los 100.000 suscriptores, GrammaCrackers anunció que había logrado cumplir su objetivo. En total, se estima que se recaudaron cerca de 50.000 dólares, destinados a continuar con el tratamiento médico de Jack, quien actualmente se encuentra en remisión.

Embed An emotional "GrammaCrackers" thanks the community who have helped her raise money for her grandson diagnosed with Sarcoma



In just 6 weeks she has surpassed 350,000 subscribers on YouTube, playing Minecraft with the ad revenue dedicated to her fundraiser



Her grandson Jack and… pic.twitter.com/vLRT6Gakue — Jake Lucky (@JakeSucky) January 19, 2026

En un mensaje dirigido a su audiencia, la youtuber se mostró visiblemente emocionada y destacó la “ayuda increíble” recibida. “Lo que estáis haciendo va más allá de mi comprensión”, expresó, en referencia a una iniciativa impulsada por sus seguidores, quienes incluso crearon una criptomoneda en su honor, que habría recaudado más de 75.000 dólares en un solo día.

Lejos de dar por cerrada la experiencia, Sue Jacquot anunció que continuará con su canal, realizando transmisiones en vivo de manera semanal. Además, adelantó que en uno de sus próximos videos participará su hija, madre de Jack, para contar su versión de la historia y agradecer nuevamente el apoyo recibido.