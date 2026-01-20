De la bronca al sueño cumplido: las hermanas de los "50 mil pesos" vivieron la magia de Jesús María

Tras la suspensión del Festival de Jesús María por el temporal, dos hermanas cordobesas se volvieron virales por el reclamo de sus entradas: "50 mil pesos tirados en la basura". Finalmente vivieron una experiencia inolvidable.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos más emblemáticos del verano cordobés, atravesó este año jornadas marcadas por el mal clima. Un temporal con lluvias, granizo y crecidas de arroyos obligó a suspender una de las noches del festival por segunda vez en menos de una semana, lo que generó frustración entre miles de asistentes.

Entre ellos estaban Tamara y Sofía, dos hermanas cordobesas cuyo reclamo por el costo de las entradas se volvió viral en redes sociales. En un video que rápidamente se difundió, una de ellas expresó su enojo y desilusión: “50 mil pesos tirados en la basura. Los 50 mil pesos, ¿saben lo que yo junté para poder venir al festival? Ustedes piensan que yo tengo todos los días ese dinero; no tengo todos los días esa cantidad”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Vos (@radio_vos) Su hermana sumó, en la misma línea: “¿Ustedes piensan que yo los tengo todos los días? Uno trabaja muy duro para juntar esa plata, ¿y ahora quién me devuelve la plata?”. Las palabras se transformaron en símbolo del malestar de quienes habían invertido en entradas, pasajes y estadía, sin certezas sobre los reembolsos.

La historia tuvo una rápida repercusión mediática y llegó a la radio local La Popu, que decidió invitarlas a vivir la última jornada del festival desde adentro. Además de asistir al espectáculo, Tamara y Sofía conocieron personalmente a Damián Córdoba y compartieron con él toda la jornada, desde la previa hasta el post show.

Embed - https://www.tiktok.com/oembed?url=https://www.tiktok.com/@hermanasdejesusmaria/video/7597431467391700232?is_from_webapp=1&sender_device=pc @hermanasdejesusmaria sonido original - Las hermanas de Jesús María Antes de viajar, las hermanas agradecieron el gesto recibido: “Les damos las gracias a Lautaro que nos va a dar las entradas de Jesús María. Así que muchísimas gracias por todo, por ayudarnos. Es una mano para nosotras”, expresaron desde la terminal de ómnibus de Córdoba.