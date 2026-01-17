17 de enero de 2026 - 12:29

Lali Espósito lanzó un comentario irónico luego de la aparición de Javier Milei en el festival de Jesús María

La cantante publicó un tuit que hace alusión a la postura del mandatario contra el financiamiento de los festivales populares.

Lali Espósito apuntó contra Milei por su presencia en el festival folklórico, luego de que el mandatario criticara el fincanciamiento estatal.

Lali Espósito apuntó contra Milei por su presencia en el festival folklórico, luego de que el mandatario criticara el fincanciamiento estatal. 

Foto:

Por Redacción Espectáculos

La cantante argentina Lali Espósito nuevamente se encuentra en una polémica vinculada al presidente Javier Milei . Desde el inicio de la candidatura del mandatario, la relación entre ambos ha estado marcada por cruces y tensiones políticas. En esta oportunidad, el cruce se dio a partir de la presencia de Milei en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba.

Milei asistió anoche a la 60° edición del evento folklórico. Ante un anfiteatro José Hernández repleto, el mandatario se animó a subir al escenario para cantar junto a la máxima figura de la noche: el Chaqueño Palavecino. Tras un intercambio de palabras en el que se hizo referencia a la trayectoria de ambos, interpretaron parte de la canción "Amor Salvaje".

La gran repercusión de esta situación, motivó a que Lali Espósito opinara en redes sociales.

El tuit de Lali Espósito contra Milei

La artista argentina respondió a un tuit viral que mostraba un video con un resumen del paso de Milei por el festival y su participación sobre el escenario.

“Que sorpresa. Que alegría. Larga vida a los festivales populares!”, escribió la cantante, un mensaje breve cargado de ironía.

Este mensaje fue interpretado como una referencia a los dichos del mandatario en contra del financiamiento estatales de festivales populares, También se relacionó como una autorreferencia a un posteo publicado por la propia Lali en 2023 tras el resultado de las PASO. En un tuit, Lali escribió “Qué peligroso, qué triste”, demostrando su descontento con los resultados de las elecciones presidenciales.

En esta oportunidad, la ironía estuvo dirigida directamente a la participación de Milei en el festival cordobés. La artista, nunca ha ocultado su postura política y suele manifestar públicamente las críticas al actual gobierno.

