El presidente Javier Milei asistió anoche a la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María , en la provincia de Córdoba . Ante un anfiteatro José Hernández repleto, el mandatario se animó a subir al escenario para cantar junto a la máxima figura de la noche: el Chaqueño Palavecino .

Milei arribó al anfiteatro José Hernández minutos antes de la medianoche, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem . "Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa", lo recibió el cantor salteño desde las tablas.

Antes del momento musical, el jefe de Estado tomó el micrófono para brindar un breve discurso enfocado en la gratitud hacia el pueblo cordobés y la defensa de las tradiciones. "Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente" , enfatizó Milei, desatando el aplauso de los presentes. Y agregó: "Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias" .

Asimismo, destacó la importancia cultural del evento: "Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones".

Durante la presentación del Chaqueño Palavecino, el músico invitó al Presidente a subir al escenario. Tras un intercambio de palabras en el que se hizo referencia a la trayectoria de ambos, interpretaron parte de la canción "Amor Salvaje".

Jesús María: Javier Milei cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño Palavecino

Ante la invitación de Palavecino para cantarlo a dúo, el Presidente intentó excusarse inicialmente alegando que "no le da el piné" y que él es un "amateur" al lado del folclorista. Sin embargo, tras la insistencia del músico —quien le recordó su pasado rockero y cantando temas de Leonardo Favio—, Milei subió al escenario.

Finalmente, el líder libertario cantó el estribillo y el puente del clásico del folclore, recibiendo el visto bueno del Chaqueño: "¡Bien! Aprobado".

Con esta visita, Milei se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir al festival, siguiendo los pasos de Néstor Kirchner (2004) y Mauricio Macri (2017).