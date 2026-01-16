16 de enero de 2026 - 12:50

Los famosos que se ofrecieron animar el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: ¿les cobran?

La noticia del compromiso de la pareja revolucionó las redes y todos buscan formar parte de la boda.

Varios famosos se ofrecieron a ser parte del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.



Por Agustín Zamora

Lali Espósito




Luck Ra, Nahuel Pennisi y Cazzu se ofrecieron para cantar en la boda de Lali Espósito

Minutos después del posteo de la cantante, que fue quién dio la noticia, Luck Ra tomó impulso para autoinvitarse a la boda y usar su carisma para postularse con una propuesta innegable. “Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo”, escribió en el post.

Sin embargo, no fue el único, ya que, minutos después, la referente del trap argentino, Cazzu, también se ofreció a cantar en el festejo: “Me sumo”, agregó.

Lali Espósito




La reacción no se hizo esperar y recibieron numerosos mensajes. Sin embargo, los ofrecimientos no se quedaron ahí, ya que Nahuel Pennisi se sumó a la lista de artistas que quieren ponerle música al día. "Felicidades chicos!!! Viva el amoooor. Me apunto para cantar en el momento más emotivo!!!", escribió.

Pero eso no fue todo. En lo que respecta al catering, la periodista tucumana Victoria Braier, más conocida como “Juariu”, comentó: “Yo puedo llevar empanadas tucumanas y sanguches de milanesa para el bajón”.

Lali Espósito




De este modo, a poco más de dos días de conocerse la propuesta, que no tiene fecha ni lugar, la boda de Pedro Rosemblat y Lali ya tiene música y comida asegurada. y no cabe dudas que seguirán los ofrecimientos de marcas que querrán ser parte de la que muchos consideran la boda del año.

