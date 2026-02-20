El incómodo momento de una periodista que salió al aire pasada de alcohol: "Me siento avergonzada"

Una transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se volvió viral por un momento incómodo. La periodista australiana Danika Mason tuvo una salida al aire con comentarios desordenados y un tono llamativo que generó repercusión inmediata: estaba borracha .

El episodio ocurrió en Livigno, una de las sedes italianas del evento, durante un segmento para el programa Today del Canal Nueve de Australia. En el estudio intentaron tomárselo con humor, pero las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y medios internacionales .

Un día después, la propia Mason reconoció que había consumido una bebida alcohólica antes de la transmisión y dijo sentirse “probablemente un poco avergonzada” por lo sucedido.

Según informaron medios como The Times, la reportera hizo comentarios inconexos en pleno móvil, al mencionar el precio del café en Estados Unidos y hacer una referencia fuera de contexto a iguanas.

“Aquí está bien. Es más bien el precio del café en Estados Unidos al que tendremos que acostumbrarnos. No estoy segura sobre las iguanas... ¿A dónde vamos con eso?” . Cabe recordar que Los Ángeles será sede de los Juegos Olímpicos de verano en 2028.

Embed Australian Olympic reporter Danika Mason was completely hammered on air and then issued an apology the next day. pic.twitter.com/JE4dxWJFp1 — Vince Langman (@LangmanVince) February 19, 2026

Luego intentó retomar el eje del informe y habló sobre la esquiadora Lindsey Vonn, quien afrontará una quinta cirugía tras sufrir una fractura de tibia en los primeros días de competencia. El conductor Karl Stefanovic la interrumpió con un comentario distendido.

La situación tomó tal dimensión que incluso el primer ministro australiano, Anthony Albanese, se refirió al tema y expresó que estaba “del lado de Danika”, al sugerir que el comportamiento podía estar relacionado con el jet lag.

Danika Mason pidió perdón: “Asumo la responsabilidad”

En redes sociales hubo opiniones divididas: algunos usuarios se mostraron comprensivos y otros cuestionaron su profesionalismo.

Este jueves, Mason -quien también cubre la National Rugby League en Australia- dio explicaciones públicas: “Estoy bien, probablemente solo un poco avergonzada”.

“Realmente evalué mal la situación, no debí haber bebido, especialmente en estas condiciones: hace frío, hay altitud y no cenar probablemente tampoco ayudó”, sumó.

“Quiero asumir total responsabilidad; no es el estándar que me impongo. Dicho esto, lo siento mucho y también agradezco a todos por los mensajes que recibí”, expresó.