Se conoció quién es la famosa periodista que le envia fotos a Mauro Icardi

El escándalo se desató luego de que la China Suárez contara que una panelista le habría hecho llegar fotos subidas de tono a Mauro Icardi, lo que abrió una ola de especulaciones en los medios sobre quién sería la periodista señalada.
Mediante sus redes sociales, Ángel de Brito dio a conocer quién sería la periodista que le habría enviado fotos subidas de tono al futbolista
El escándalo se desató luego de que la China Suárez contara que una panelista le habría hecho llegar fotos subidas de tono a Mauro Icardi, lo que abrió una ola de especulaciones en los medios sobre quién sería la periodista señalada.
En ese contexto, Guido Zaffora aportó indicios que muchos interpretaron como dirigidos a Majo Martino. La integrante de Sálvese quien pueda salió rápidamente a negarlo, aunque las versiones no se detuvieron. Luego se sumó Yanina Latorre, quien aseguró: “Sé quién es la panelista que le escribe y le mandó fotulis… es rubia”.
Cuando el tema parecía diluirse entre rumores, Ángel de Brito intervino desde sus redes y publicó: “Están todos diciendo sin nombrarla que Naza Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi”. Por su parte, Naza Di Serio rompió el silencio reaccionó casi de inmediato en su cuenta de X (ex Twitter): “Mirá que soy medio gila, pero meterme ahí justo sería demasiado. Yo no soy”.
Los rumores sobre un posible casamiento entre Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a tomar fuerza, luego de que se conocieran detalles sobre los planes que la pareja tendría para formalizar su relación durante este año.
La información se difundió en el programa La Mañana con Moria, donde el periodista Facundo Ventura aportó precisiones sobre el escenario legal y el lugar elegido para la ceremonia.
De acuerdo con lo comentado en el ciclo televisivo, la celebración se realizaría en Argentina. Esta elección respondería al deseo de la pareja de llevar adelante un festejo cercano a su entorno afectivo y amistoso, lejos de los compromisos laborales y mediáticos que suelen rodearlos en el exterior.
La posibilidad de casarse en el país también permitiría un evento más íntimo y con mayor presencia de familiares y allegados. Por el momento, no hubo confirmación oficial por parte de Mauro Icardi ni de la China Suárez.