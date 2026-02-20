20 de febrero de 2026 - 12:03

Se conoció quién es la famosa periodista que le envia fotos a Mauro Icardi

Mediante sus redes sociales, Ángel de Brito dio a conocer quién sería la periodista que le habría enviado fotos subidas de tono al futbolista

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En ese contexto, Guido Zaffora aportó indicios que muchos interpretaron como dirigidos a Majo Martino. La integrante de Sálvese quien pueda salió rápidamente a negarlo, aunque las versiones no se detuvieron. Luego se sumó Yanina Latorre, quien aseguró: “Sé quién es la panelista que le escribe y le mandó fotulis… es rubia”.

Cuando el tema parecía diluirse entre rumores, Ángel de Brito intervino desde sus redes y publicó: “Están todos diciendo sin nombrarla que Naza Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi”. Por su parte, Naza Di Serio rompió el silencio reaccionó casi de inmediato en su cuenta de X (ex Twitter): “Mirá que soy medio gila, pero meterme ahí justo sería demasiado. Yo no soy”.

