Se conoció quién es la famosa periodista que le envia fotos a Mauro Icardi

Mediante sus redes sociales, Ángel de Brito dio a conocer quién sería la periodista que le habría enviado fotos subidas de tono al futbolista

El escándalo se desató luego de que la China Suárez contara que una panelista le habría hecho llegar fotos subidas de tono a Mauro Icardi, lo que abrió una ola de especulaciones en los medios sobre quién sería la periodista señalada.

En ese contexto, Guido Zaffora aportó indicios que muchos interpretaron como dirigidos a Majo Martino. La integrante de Sálvese quien pueda salió rápidamente a negarlo, aunque las versiones no se detuvieron. Luego se sumó Yanina Latorre, quien aseguró: “Sé quién es la panelista que le escribe y le mandó fotulis… es rubia”.

Mauro Icardi Una periodista le habría mandado fotos a Mauro Icardi. web Cuando el tema parecía diluirse entre rumores, Ángel de Brito intervino desde sus redes y publicó: “Están todos diciendo sin nombrarla que Naza Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi”. Por su parte, Naza Di Serio rompió el silencio reaccionó casi de inmediato en su cuenta de X (ex Twitter): “Mirá que soy medio gila, pero meterme ahí justo sería demasiado. Yo no soy”.

Habría fecha y lugar para el casamiento de Mauro Icardi y la China Suárez Los rumores sobre un posible casamiento entre Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a tomar fuerza, luego de que se conocieran detalles sobre los planes que la pareja tendría para formalizar su relación durante este año.

La información se difundió en el programa La Mañana con Moria, donde el periodista Facundo Ventura aportó precisiones sobre el escenario legal y el lugar elegido para la ceremonia.