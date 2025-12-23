Ni horno ni microondas: la receta rápida que se hace en sartén y queda esponjosa

La receta en sartén que no usa horno ni microondas se volvió tendencia por su practicidad y resultado. En pocos minutos, con ingredientes básicos, permite resolver una comida casera, suave y aireada, ideal para desayunos o meriendas sin complicaciones. Estas recetas rápidas ganan espacio cuando el tiempo apremia.
El secreto está en la técnica y en la cocción a fuego bajo, que conserva la humedad y logra una textura esponjosa. Por eso, cada vez más personas eligen recetas en sartén para preparar comida cotidiana sin depender de electrodomésticos, usando ingredientes accesibles y fáciles de conseguir.
Esta preparación es versátil y rendidora. Funciona tanto en versión dulce como salada, y se adapta a lo que tengas en casa. Esa flexibilidad explica su éxito entre las recetas prácticas: con pocos ingredientes, obtenés una comida que siempre sale bien y se puede personalizar sin miedo.
Además, la limpieza es mínima y el proceso es directo: mezclar, cocinar y servir. En un contexto donde se prioriza la rapidez, estas recetas se convierten en aliadas para resolver una comida casera sin resignar textura ni sabor, aprovechando ingredientes simples y técnicas cortas.
Ingredientes
1 huevo
4 cucharadas de harina leudante
4 cucharadas de leche
1 cucharada de aceite
1 cucharadita de azúcar o sal (según versión)
Esencia de vainilla u orégano (opcional)
Estos ingredientes son la base de muchas recetas en sartén y permiten lograr una comida esponjosa con poco esfuerzo.
Paso a paso
En un bowl, batí el huevo con la leche y el aceite hasta integrar bien los ingredientes.
Sumá la harina leudante y el azúcar o la sal, mezclando hasta lograr una preparación lisa, típica de estas recetas rápidas.
Calentá una sartén antiadherente a fuego mínimo.
Volcá la mezcla, tapá y cociná 5 a 7 minutos sin destapar, clave para que la comida quede esponjosa.
Dala vuelta con cuidado y cociná 1 minuto más.
Serví al instante y disfrutá una comida casera hecha con ingredientes simples.
Con esta técnica, las recetas en sartén demuestran que se puede lograr una comida esponjosa, rápida y confiable usando pocos ingredientes.