23 de diciembre de 2025 - 09:30

Ni horno ni microondas: la receta rápida que se hace en sartén y queda esponjosa

Una de las recetas más prácticas: esta comida se hace en sartén, usa pocos ingredientes y sorprende por su textura esponjosa.

Recetas rápidas con comida casera, ingredientes simples y resultados esponjosos increíbles.

Por Ignacio Alvarado

La receta en sartén que no usa horno ni microondas se volvió tendencia por su practicidad y resultado. En pocos minutos, con ingredientes básicos, permite resolver una comida casera, suave y aireada, ideal para desayunos o meriendas sin complicaciones. Estas recetas rápidas ganan espacio cuando el tiempo apremia.

El secreto está en la técnica y en la cocción a fuego bajo, que conserva la humedad y logra una textura esponjosa. Por eso, cada vez más personas eligen recetas en sartén para preparar comida cotidiana sin depender de electrodomésticos, usando ingredientes accesibles y fáciles de conseguir.

Esta preparación es versátil y rendidora. Funciona tanto en versión dulce como salada, y se adapta a lo que tengas en casa. Esa flexibilidad explica su éxito entre las recetas prácticas: con pocos ingredientes, obtenés una comida que siempre sale bien y se puede personalizar sin miedo.

Recetas rápidas con comida casera, ingredientes simples y resultados esponjosos increíbles.

Además, la limpieza es mínima y el proceso es directo: mezclar, cocinar y servir. En un contexto donde se prioriza la rapidez, estas recetas se convierten en aliadas para resolver una comida casera sin resignar textura ni sabor, aprovechando ingredientes simples y técnicas cortas.

Ingredientes

  • 1 huevo

  • 4 cucharadas de harina leudante

  • 4 cucharadas de leche

  • 1 cucharada de aceite

  • 1 cucharadita de azúcar o sal (según versión)

  • Esencia de vainilla u orégano (opcional)

Estos ingredientes son la base de muchas recetas en sartén y permiten lograr una comida esponjosa con poco esfuerzo.

Paso a paso

  • En un bowl, batí el huevo con la leche y el aceite hasta integrar bien los ingredientes.

  • Sumá la harina leudante y el azúcar o la sal, mezclando hasta lograr una preparación lisa, típica de estas recetas rápidas.

  • Calentá una sartén antiadherente a fuego mínimo.

  • Volcá la mezcla, tapá y cociná 5 a 7 minutos sin destapar, clave para que la comida quede esponjosa.

  • Dala vuelta con cuidado y cociná 1 minuto más.

  • Serví al instante y disfrutá una comida casera hecha con ingredientes simples.

    Recetas rápidas con comida casera, ingredientes simples y resultados esponjosos increíbles.

Con esta técnica, las recetas en sartén demuestran que se puede lograr una comida esponjosa, rápida y confiable usando pocos ingredientes.

