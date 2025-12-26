El licuado simple de preparar que ayuda a desinflamar el abdomen tras los excesos de Navidad

Después de Navidad, muchas personas sienten inflamación abdominal, pesadez digestiva y malestar por los excesos de alimentos, bebidas y comidas copiosas, por eso este licuado natural se volvió popular dentro de hábitos alimentarios saludables que ayudan a mejorar la digestión y reducir la hinchazón de forma simple.
Por qué el abdomen se inflama después de las fiestas
Durante Navidad y Año Nuevo se consumen más grasas, alcohol, azúcares y harinas refinadas. Estos excesos ralentizan la digestión y favorecen la retención de gases y líquidos.
Además, los cambios de horarios y las comidas abundantes alteran el tránsito intestinal, generando sensación de pesadez, abdomen duro y malestar general.
Por eso, incorporar preparaciones livianas ayuda a que el sistema digestivo vuelva a su equilibrio.
El licuado desinflamante que se volvió aliado digestivo
Este licuado se destaca por su combinación de ingredientes simples, accesibles y con efecto antiinflamatorio natural. La base es banana, jengibre, yogur natural y agua o leche vegetal.
La banana aporta potasio, que ayuda a reducir la retención de líquidos. El jengibre favorece la digestión y disminuye la inflamación intestinal. El yogur aporta probióticos que equilibran la flora intestinal.
Consumido a la mañana o como colación, este batido resulta liviano, nutritivo y fácil de digerir.
Cómo preparar el batido paso a paso
Para una porción necesitás:
1 banana madura
1 cucharadita de jengibre rallado
1 vaso de yogur natural sin azúcar
½ vaso de agua o leche vegetal
Colocá todos los ingredientes en la licuadora y procesá hasta lograr una textura homogénea. Se recomienda consumirlo fresco, sin endulzantes agregados.
Tomarlo lentamente mejora la sensación de saciedad y evita tragar aire, algo clave para reducir la hinchazón.
Cuándo y cómo consumirlo para mejores resultados
Este batido funciona mejor en ayunas o entre comidas. Ayuda a reactivar la digestión sin sobrecargar el estómago. También puede tomarse luego de almuerzos abundantes.
No reemplaza comidas principales, pero sí puede ser un gran acompañamiento durante uno o dos días posteriores a excesos alimentarios.
Para potenciar el efecto, conviene acompañarlo con una dieta liviana y buena hidratación.