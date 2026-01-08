Regresa el "calor intenso" a Mendoza y la máxima rozará los 35°C: el tiempo para este viernes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para mañana en Mendoza. El sábado subirá aún más la temperatura.

Luego de una semana con varias alertas por fuertes tormentas en casi todo Mendoza-que se cumplieron, dejando incluso daños en el sur-, se anticipa que las condiciones meteorológicas mejoren este viernes. La temperatura irá en aumento, y la máxima tocará los 37°C durante el fin de semana.

Temperatura para este viernes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad este viernes 9 de enero con ascenso de la temperatura. La máxima será de 32°C, mientras que la mínima será de 17°C, con vientos moderados del sudeste. En la precordillera y Malargüe se anticipa un cielo parcialmente nublado.