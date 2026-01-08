8 de enero de 2026 - 21:34

Regresa el "calor intenso" a Mendoza y la máxima rozará los 35°C: el tiempo para este viernes

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para mañana en Mendoza. El sábado subirá aún más la temperatura.

Plaza San Martín, Mendoza.

Plaza San Martín, Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de una semana con varias alertas por fuertes tormentas en casi todo Mendoza-que se cumplieron, dejando incluso daños en el sur-, se anticipa que las condiciones meteorológicas mejoren este viernes. La temperatura irá en aumento, y la máxima tocará los 37°C durante el fin de semana.

Leé además

El temporal de nieve hizo postergar la apertura de la Laguna del Diamante. 

Fuerte temporal deja el Cañón del Atuel intransitable y provoca corte de rutas en el sur de Mendoza

Por Redacción Sociedad
El pronóstico oficial fue ajustado tras tormentas de granizo registradas a fin de año.

Cosecha de ciruela en Mendoza: el pronóstico oficial anticipa una baja

Por Redacción Economía

Temperatura para este viernes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad este viernes 9 de enero con ascenso de la temperatura. La máxima será de 32°C, mientras que la mínima será de 17°C, con vientos moderados del sudeste. En la precordillera y Malargüe se anticipa un cielo parcialmente nublado.

El sábado: sube la máxima

El sábado 10 de enero se espera un marcado ascenso de la temperatura, con mucho calor y nubosidad variable. Indican una máxima de 35°C y una mínima de 19°C, vientos leves del noreste. En la cordillera se espera poca nubosidad. El domingo, por su parte, la máxima llegará a los 37°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La empresa suiza Nestlé se encuentra en medio de una crisis a nivel mundial por el riesgo de contaminación de algunos de sus productos, destinados a bebés y niños. Imagen creada con IA

Leche para bebés con riesgo de contaminación: en Mendoza se trabaja en el retiro y aún no se presentan casos

Por Verónica De Vita
La historia detrás del gorro frigio que aparece en la bandera de Mendoza.

Por qué la bandera de Mendoza tiene el gorro frigio, el símbolo de la Revolución Francesa

Por Redacción
fallecio fats fernandez, la trompeta dorada de la musica argentina: su legado y su relacion con mendoza

Falleció Fats Fernández, la "trompeta dorada" de la música argentina: su legado y su relación con Mendoza

Por Redacción Espectáculos
una intensa nevada sorprendio en el campamento base del aconcagua y cerraron el ingreso al parque

Una intensa nevada sorprendió en el campamento base del Aconcagua y cerraron el ingreso al Parque

Por Redacción Sociedad