Recompensa de $50 millones para identificar a los responsables de los incendios en Chubut

El Gobierno de Chubut anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar a los responsables de los incendios forestales intencionales que ya consumieron más de 2.000 hectáreas en distintos sectores de la provincia y provocaron la evacuación de más de 3.000 personas , principalmente en la zona de El Hoyo y la Comarca Andina .

Un hombre que había ayudado a combatir los incendios en Chubut murió en un choque frontal

El anuncio fue realizado en la localidad de El Hoyo por el gobernador Ignacio Torres , quien estuvo acompañado por el ministro del Interior, Diego Santilli , y el fiscal Carlos Díaz Mayer , durante un informe actualizado sobre la situación en la región y el Parque Nacional Los Alerces .

En ese marco, el mandatario provincial confirmó que al menos dos de los incendios fueron provocados de manera intencional y destacó el amplio despliegue de recursos humanos y materiales para combatir el fuego. “Se tienen que tomar medidas ejemplificadoras, no podemos dejar que ganen los violentos. La prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas y que los responsables vayan presos”, afirmó Torres.

El fiscal Díaz Mayer explicó que cualquier información relevante puede ser aportada de forma inmediata en la comisaría más cercana , y que será canalizada de manera conjunta entre la Fiscalía, la Procuración y las fuerzas federales para avanzar rápidamente en la identificación de los responsables.

En la zona de Puerto Patriada , bajo jurisdicción de El Hoyo, trabajan alrededor de 300 personas , entre combatientes del fuego, equipos de apoyo, maquinaria pesada, unidades móviles y seis medios aéreos . Además, el gobernador anticipó la llegada del avión hidrante de mayor porte del país , que se sumará a las tareas de combate.

La Fiscalía provincial confirmó que el incendio forestal que se registró en la zona de Puerto Patriada, fue intencional, según informó el gobernador Ignacio Torres, quien le apuntó a los responsables y dijo que “van a terminar presos”.

Torres informó también que ya fueron localizadas las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por las llamas y aseguró que, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se brindará acompañamiento a familias y productores damnificados. En tanto, aclaró que no hay viviendas comprometidas en Epuyén, aunque algunos pobladores fueron evacuados de manera preventiva.

Medidas de asistencia y alivio financiero

El mandatario provincial indicó que se están gestionando medidas de alivio financiero junto al Banco del Chubut, que incluyen la suspensión del cobro de tarjetas y otras acciones destinadas a productores y prestadores turísticos de la región afectada.

En los próximos días se darán a conocer los alcances, condiciones y requisitos para acceder a esta línea especial de asistencia, que tendrá como epicentro la Gerencia Regional Esquel, por su cercanía con la Comarca Andina.

Investigación en curso

En relación con la investigación, el fiscal Díaz Mayer señaló que se está analizando el origen del incendio en Puerto Patriada, con la intervención de expertos en siniestros de la Policía Federal, la brigada de investigaciones de la Policía de Chubut y peritos especializados.

Asimismo, precisó que se logró identificar de manera preliminar el lugar donde se habría iniciado el fuego y que existen indicios claros de intencionalidad. “En este caso puntualmente se inició con un acelerante o nafta, lo que determina que efectivamente alguien quiso prender ese fuego”, concluyó.