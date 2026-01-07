7 de enero de 2026 - 09:16

Un hombre que había ayudado a combatir los incendios en Chubut murió en un choque frontal

La víctima había colaborado como voluntario con los brigadistas en Puerto Patriada y falleció horas después en un brutal impacto frontal. Otras dos personas resultaron heridas.

Los Andes
Redacción Policiales

Un hombre que había colaborado con los Bomberos y brigadistas en los incendios forestales de Puerto Patriada, Chubut, murió horas después en un violento choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la localidad de Las Golondrinas.

La víctima fue identificada como Adolfo Leónidas Mariscurrena. El siniestro vial ocurrió este martes en el kilómetro 1910 de la ruta, en la intersección con la calle Los Cipreses, cuando por causas que aún se investigan dos vehículos colisionaron de frente.

Como consecuencia del impacto, Mariscurrena falleció en el lugar, mientras que otras dos personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a centros de salud. Según se informó oficialmente, una de ellas sufrió lesiones de gravedad.

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público Fiscal de Chubut, la fiscal Débora Barrionuevo y el funcionario Natanel Abad se hicieron presentes en el lugar del hecho y dispusieron la intervención de la brigada de investigaciones.

Entre las medidas adoptadas se encuentran la toma de testimonios a posibles testigos y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los vehículos y determinar las responsabilidades del accidente.

Asimismo, desde la Fiscalía se ordenó que profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima brinden acompañamiento al grupo familiar del fallecido.

Había ayudado a combatir el fuego en Puerto Patriada

Las autoridades confirmaron que Mariscurrena trabajaba en un camping de Puerto Patriada y que, ante el avance de los incendios forestales, se sumó de manera voluntaria a las tareas de combate del fuego, colaborando con los brigadistas con una pala, al igual que otros vecinos y voluntarios de la zona.

Tras esa jornada, decidió autoevacuarse y regresar a su lugar de origen en El Bolsón. Para evitar que sus pertenencias fueran alcanzadas por las llamas, cargó en su vehículo la mayor cantidad de elementos posible, subió a su perro y emprendió viaje por la Ruta 40.

Sin embargo, al llegar al kilómetro 1910, su rodado impactó de lleno contra otro vehículo, en el que viajaba una pareja que se dirigía desde la Comarca Andina hacia la ciudad de Trelew.

Según relataron testigos del hecho, la mascota de Mariscurrena sobrevivió al accidente y permaneció durante todo el operativo junto al cuerpo de su dueño.

