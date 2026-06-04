Preocupación en Chubut y Santa Cruz por la aparición de pingüinos muertos en las playas.

La aparición de pingüinos muertos en distintos sectores de la costa de Chubut y Santa Cruz encendió las alarmas entre las autoridades y organizaciones ambientales, que activaron protocolos preventivos para determinar las causas de los decesos.

La Justicia de Chubut restituyó a la jueza Mariel Suárez, destituida tras el escándalo por un beso a un preso

El Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología (Cadace) informó a través de sus redes sociales que recibió denuncias sobre ejemplares hallados sin vida en playas de Caleta Olivia y zonas aledañas . Además, se detectaron casos similares en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

"Recibimos la denuncia antes del mediodía de pingüinos muertos recientemente en la costa de Caleta Olivia y playas aledañas. En la ciudad de Comodoro Rivadavia también se detectaron casos", indicó la entidad en un comunicado.

Ante esta situación, Cadace dio aviso al Consejo Agrario Provincial, a la Dirección de Fauna de la provincia, al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y a las autoridades municipales, lo que derivó en la activación del protocolo de actuación por posible gripe aviar.

Desde la organización aclararon que se trata de una medida preventiva y solicitaron a la población extremar los cuidados hasta que se conozcan los resultados de los análisis.

"Este proceder es preventivo, por lo que hasta que se confirme, solicitamos a los vecinos que pasean por la playa, evitar acercarse a aves muertas recientemente y no pasear con sus mascotas sueltas, que puedan acercarse a olfatear o morder alguna ave muerta que se encuentre en el lugar y a los pescadores, hacerlo observando antes a los alrededores", señalaron.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fundación CADACE (@fundacioncadaceco)

Asimismo, solicitaron a quienes encuentren ejemplares sin vida que tomen fotos desde una distancia prudente utilizando el zoom de sus teléfonos celulares y envíen las imágenes junto con la ubicación exacta a la fundación para colaborar con el relevamiento.

Las autoridades destacan que el aviso “es necesario para ser precavidos y cautelosos”, debido a que la hipótesis principal se relaciona con gripe aviar u otro factor grave que provoca las muertes.