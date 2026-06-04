4 de junio de 2026 - 14:02

Preocupación en Chubut y Santa Cruz por la aparición de pingüinos muertos en las playas

Las autoridades activaron el protocolo por posible gripe aviar tras detectarse ejemplares sin vida en Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia.

Preocupación en Chubut y Santa Cruz por la aparición de pingüinos muertos en las playas.

Preocupación en Chubut y Santa Cruz por la aparición de pingüinos muertos en las playas.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La aparición de pingüinos muertos en distintos sectores de la costa de Chubut y Santa Cruz encendió las alarmas entre las autoridades y organizaciones ambientales, que activaron protocolos preventivos para determinar las causas de los decesos.

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El Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología (Cadace) informó a través de sus redes sociales que recibió denuncias sobre ejemplares hallados sin vida en playas de Caleta Olivia y zonas aledañas. Además, se detectaron casos similares en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

"Recibimos la denuncia antes del mediodía de pingüinos muertos recientemente en la costa de Caleta Olivia y playas aledañas. En la ciudad de Comodoro Rivadavia también se detectaron casos", indicó la entidad en un comunicado.

pinguinos patagonia
Alerta en la Patagonia por la aparición de pingüinos muertos.

Alerta en la Patagonia por la aparición de pingüinos muertos.

Ante esta situación, Cadace dio aviso al Consejo Agrario Provincial, a la Dirección de Fauna de la provincia, al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y a las autoridades municipales, lo que derivó en la activación del protocolo de actuación por posible gripe aviar.

Desde la organización aclararon que se trata de una medida preventiva y solicitaron a la población extremar los cuidados hasta que se conozcan los resultados de los análisis.

"Este proceder es preventivo, por lo que hasta que se confirme, solicitamos a los vecinos que pasean por la playa, evitar acercarse a aves muertas recientemente y no pasear con sus mascotas sueltas, que puedan acercarse a olfatear o morder alguna ave muerta que se encuentre en el lugar y a los pescadores, hacerlo observando antes a los alrededores", señalaron.

Asimismo, solicitaron a quienes encuentren ejemplares sin vida que tomen fotos desde una distancia prudente utilizando el zoom de sus teléfonos celulares y envíen las imágenes junto con la ubicación exacta a la fundación para colaborar con el relevamiento.

Las autoridades destacan que el aviso “es necesario para ser precavidos y cautelosos”, debido a que la hipótesis principal se relaciona con gripe aviar u otro factor grave que provoca las muertes.

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