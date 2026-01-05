Riesgo extremo de incendios en casi toda la Argentina, según el SNFM: qué pasa con Mendoza

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego encendió alarmas y puso a varias provincias bajo vigilancia. Mendoza junto con otras 15 provincias viven una situación “potencialmente crítica”.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) informó que una amplia franja de Argentina atraviesa este lunes una situación de alto riesgo por incendios, lo que encendió las alertas de las autoridades y puso a varias provincias, entre ellas Mendoza, bajo vigilancia extrema.

El organismo aseguró que se espera una jornada intensa debido al peligro de incendios en casi todo el país, y pidió a la población extremar las medidas de prevención. La advertencia se apoya en los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional a través del mapa del SNMF.

Según el relevamiento oficial, presentan riesgo “extremo” las provincias de Mendoza, Tucumás, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, según informó Noticias Argentinas.

Peligro de incendios en Argentina. Peligro de incendios en Argentina. Servicio Nacional de Manejo del Fuego Comunicado del Servicio Nacional de Manejo del Fuego “En nuestro país, el peligro de incendios se evalúa con el FWI (Fire Weather Index), índice meteorológico de peligro de incendios forestales desarrollado en Canadá. El mismo es calculado diariamente a partir de datos de la hora 12HOA. de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y precipitación acumulada de las últimas 24hs. y representa el comportamiento potencial que un incendio forestal podría tener en el momento más crítico del día, lo que se estima es a las 16hs”, explican las autoridades.

Para poder comparar el riesgo a lo largo del país se calculan estadísticamente umbrales para cada zona y así surgen “las clases de peligro”. En esta oportunidad, 16 provincias se encuentran pintadas de rojo, por lo que “la situación debería considerarse potencialmente explosiva o extremadamente crítica”.