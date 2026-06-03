Se lesionó mientras trabajaba como albañil y quedó postrado a los 29 años: necesita $15 millones para operarse

Lo que comenzó como una lesión vinculada a su trabajo en la construcción terminó convirtiéndose en una situación límite para Ángel Fernández, un joven de 29 años que permanece prácticamente inmovilizado debido a una compleja afección en la columna vertebral.

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Su madre, María, relata en la casa familiar, en San Martín , que durante los últimos días el dolor se volvió insoportable . El viernes pasado debieron trasladarlo de urgencia a distintos centros de salud tras una fuerte descompensación.

"Ya no puede caminar. Tenemos que ayudarlo para todo. El dolor lo descompensa y lo deja sin fuerzas", cuenta.

Según explicó la familia, los estudios más recientes muestran una hernia de disco recurrente, desplazamiento vertebral y fibrosis en la zona operada anteriormente. Los médicos que lo evaluaron coincidieron en que necesita una nueva cirugía, esta vez con la colocación de una prótesis y un sistema de fijación con tornillos para estabilizar la columna .

La historia comenzó hace aproximadamente tres años, cuando Ángel trabajaba como albañil. De acuerdo con el relato de su madre, los esfuerzos físicos realizados durante la actividad laboral provocaron una lesión en la columna que terminó requiriendo una operación.

En aquel momento contaba con cobertura médica a través de la empresa para la que trabajaba. Sin embargo, tras la intervención y las complicaciones posteriores, perdió el empleo. "Antes de los 40 días de haberse operado ya tenía nuevamente la hernia. Después ya no pudo seguir trabajando", explica María.

La situación derivó en una discapacidad motriz certificada del 80%, lo que le impidió volver a desempeñarse en tareas de construcción y redujo drásticamente sus posibilidades laborales.

Qué le deben hacer los médicos

Según la información aportada por la familia, la cirugía recomendada incluye la colocación de un anillo de titanio entre las vértebras y cuatro tornillos destinados a corregir la estabilidad de la columna.

Además, debe retirarse tejido fibroso que se habría formado en la zona afectada y que, de acuerdo con los especialistas consultados, sería uno de los factores que generan el dolor permanente.

La intervención podría realizarse en una clínica privada de Mendoza, donde el profesional a cargo habría reducido considerablemente los costos médicos. Sin embargo, la familia debe afrontar el valor de la prótesis y los insumos quirúrgicos.

Ese monto oscilaría entre los 13 y los 15 millones de pesos.

Una larga espera en el sistema público

María asegura que recorrió distintos hospitales en busca de una alternativa. Según le informaron, en algunos casos la cirugía podría realizarse dentro del sistema público, pero sin la prótesis requerida o con tiempos de espera que podrían extenderse entre 18 y 36 meses.

"Nos dijeron que necesita operarse cuanto antes. No puede esperar dos o tres años porque el dolor es cada vez peor", sostiene.

La mujer también denunció dificultades para conseguir ambulancias durante los traslados y relató que en varias oportunidades debieron improvisar una camilla dentro de un vehículo particular para llevarlo a consultas médicas.

Una familia atravesada por la discapacidad

La situación económica agrava aún más el panorama. María cuenta que tanto ella como su esposo también poseen certificados de discapacidad. Mientras intenta cuidar a su hijo, debió abandonar un pequeño emprendimiento de venta de café que esperaba poner en marcha para generar ingresos.

Actualmente, asegura, la única ayuda oficial que reciben consiste en mercadería y un subsidio municipal que todavía se encuentra en trámite.

"Estamos acostumbrados a trabajar. Lo que más duele es verlo tan joven, con toda una vida por delante y sin poder hacer nada", expresa.

Ángel vive junto a su pareja y su pequeño hijo, de tres años. Antes de la lesión proyectaban ampliar la familia y continuar trabajando. Hoy, la prioridad es conseguir el dinero necesario para la operación.

foto 2 A los 29 años Ángel Fernández quedó postrado por una grave lesión en la columna y necesita una cirugía urgente para poder vivir sin dolor.

Las lesiones de columna, una de las afecciones más frecuentes en trabajos de esfuerzo

Las lesiones lumbares son una de las principales causas de incapacidad laboral en actividades que requieren levantar peso, realizar movimientos repetitivos o mantener posturas forzadas durante largos períodos.

Entre las patologías más comunes se encuentran las hernias de disco, que ocurren cuando una parte del disco intervertebral se desplaza y comprime nervios cercanos, provocando dolor intenso, pérdida de fuerza, hormigueos y limitaciones funcionales.

Los trabajadores de la construcción figuran entre los grupos con mayor riesgo debido a la exigencia física constante, especialmente cuando se combinan cargas pesadas, flexiones repetidas y jornadas prolongadas.

En los casos más severos, cuando los tratamientos conservadores no ofrecen resultados o existe compromiso neurológico, puede ser necesaria una cirugía de estabilización vertebral mediante implantes, prótesis o sistemas de fijación.

Una campaña para reunir los fondos

Sin posibilidades de afrontar el costo de la intervención, la familia inició una campaña solidaria para reunir el dinero necesario.

Además de rifas, ventas de comida y otras actividades benéficas, reciben colaboraciones a través de Mercado Pago.

El alias informado para las donaciones es: CAFE269

La cuenta figura a nombre de María de los Ángeles Barrera, madre de Ángel Fernández.

Mientras continúa la búsqueda de ayuda económica, la familia enfrenta una carrera contra el tiempo. Los médicos les indicaron que la operación debería concretarse durante las primeras semanas de julio para evitar un mayor deterioro del cuadro clínico.