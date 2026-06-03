Luego de que se anunciara el año pasado y se comenzara a trabajar en el proyecto, este miércoles el Gobierno nacional dio un paso clave en la reforma del sistema de revisión técnica de vehículos . En el Boletín Oficial se oficializó la apertura del registro nacional para que talleres particulares puedan realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Revisión Técnica Obligatoria ( RTO ) .

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La resolución, firmada por la Secretaría de Transporte, forma parte del proceso de desregulación pregonado e impulsado por el gobierno de Javier Milei . El detalle es que esta medida, que hoy se anuncia como novedad para toda la jurisdicción nacional, ya estaba implementándose en Mendoza .

RTO: Nación imita a Mendoza y cualquier taller particular podrá sumarse a un registro para hacer el trámite

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En la provincia el registro fue abierto desde el primer momento -la RTO se comenzó a exigir el 1 de enero de 2022 en Mendoza-, y cualquier taller particular que acredite contar con el instrumental adecuado pudo (y puede) inscribirse en el registro y estar habilitado prestar ese servicio .

Con la flamante resolución de la Nación , queda habilitada la incorporación de nuevos prestadores al sistema en todo el país, algo que había quedado restringido desde 2023 . Así las cosas, cualquier taller, concesionaria o importador que demuestre capacidad técnica suficiente podrá realizar las inspecciones vehiculares exigidas por ley.

Más talleres y mayor competencia: la justificación

Desde la Secretaría de Transporte argumentaron que el cierre del registro dispuesto hace tres años había generado un efecto negativo sobre la competencia y la disponibilidad del servicio.

Ante este panorama, la resolución establece la reapertura permanente del ahora denominado "Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos", que funcionará de manera digital, gratuita y a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

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La intención oficial es que más establecimientos puedan sumarse al sistema y ofrecer el servicio de revisión técnica para todo tipo de vehículos (particulares, comerciales, de pasajeros o de carga).

Según sostiene la resolución, la medida busca "reducir cargas burocráticas" y eliminar barreras de ingreso para quienes quieran desarrollar la actividad.

La RTO o VTV se podrá hacer en cualquier taller registrado

Según se establece en la flamante norma publicada, uno de los aspectos centrales de la reforma es que los vehículos podrán realizar la revisión técnica en cualquier taller habilitado del país, independientemente del lugar donde estén radicados.

Además, el Gobierno confirmó la implementación de certificados digitales de revisión técnica, que tendrán la misma validez que la tradicional oblea física colocada en el parabrisas.

Este año, casi 3 mil personas fueron multadas por no tener la RTO en Mendoza Planta verificadora vehicular LH, Centro de Revisión Técnica, ubicada en calle Independencia 532 de Las Heras Foto: José Gutierrez / Los Andes RTO: Nación imita a Mendoza y cualquier taller particular podrá sumarse a un registro para hacer el trámite Archivo Los Andes

Los talleres deberán informar en tiempo real los resultados de cada inspección a una base de datos nacional que será desarrollada por la Subsecretaría de Transporte Automotor en un plazo de 90 días.

De esta manera, las autoridades podrán verificar la vigencia de las revisiones y controlar la trazabilidad de los certificados emitidos.

Menos regulación sobre los precios

Además, el Estado nacional solo intervendrá en la registración de talleres, el control de estándares técnicos y la fiscalización del sistema.

De esta manera, la fijación de precios por el trámite excederá a las funciones del Estado, y -de esta manera- se busca que los valores del servicio queden sujetos a la competencia entre prestadores.

En tanto, será la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) el organismo encargado de auditar y fiscalizar el cumplimiento de las normas por parte de los talleres habilitados.

El antecedente: la reforma de marzo

La recientemente oficializada medida se apoya en los cambios introducidos por el Decreto 196 de 2025, mediante el cual la Nación modificó el régimen de la Ley Nacional de Tránsito.

Rige la RTO en Mendoza - José Gutiérrez / Los Andes RTO: Nación imita a Mendoza y cualquier taller particular podrá sumarse a un registro para hacer el trámite Archivo Los Andes

Mediante esta reforma se establecía que la revisión técnica podía ser realizada por cualquier taller que acreditara capacidad técnica suficiente. Además, la misma modificación había fijado un esquema más flexible para la habilitación de prestadores.

El caso Mendoza: el registro para RTO siempre fue abierto

En Mendoza, la RTO comenzó a ser obligatoria y a ser exigida por las autoridades el 1 de enero de 2022. Antes, durante todo el proceso preparatorio, se abrió el registro provincial para que los talleres se inscribieran y recibieran la habilitación para prestar este servicio. Y, según destacaron desde el Ejecutivo provincial, lo único que se les exigía era que contaran con el equipamiento necesario y homologado para certificar que los vehículos estuviesen en condiciones.

Embed Así es en Mendoza! Bienvenidos los cambios!

La RTO en Mendoza la presta CUALQUIER taller que acredite tener el instrumental adecuado. Fue un registro abierto siempre.

Rompimos con la lógica de sistema cerrado que se había licitado en 2014 y que tiene el resto del país. https://t.co/lWYHlFsmpx — Natalio Mema (@NatalioMema) March 18, 2025

Cuando este modelo se implementó en Mendoza, se rompió con la lógica de sistema cerrado que se había licitado en 2014, y que es el mismo que mantenía el país, donde ce centralizaba el servicio en unos pocos establecimientos.