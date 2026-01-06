El foco inicial se detectó el lunes al mediodía y el fuego se propagó rápidamente. Más de 300 personas combaten las llamas.

Chubut está atravesando una semana crítica luego de que se desatara un incendio forestal que está fuera de control en la localidad de El Hoyo: destruyó decenas de casas y establecimientos, y obligó a la evacuación de más de 700 vecinos y turistas.

El intendente de la localidad, César Salamín, junto a las autoridades provinciales y Manejo del Fuego de la Nación integran la coordinación de emergencia. Según informó Clarín, entre todas las jurisdicciones hay alrededor de 300 personas combatiendo el fuego en el extremo oeste del lago Epuyén, unos 145 kilómetros al sur de Bariloche.

Chubut Devastador incendio forestal en Chubut: casas quemadas y cientos de personas evacuadas. Las evacuaciones se realizaron en Puerto Patriada, Rincón de Lobos, y otros parajes cercanos. Los damnificados fueron trasladados a la Escuela 223 de El Hoyo.

La grave situación se originó el lunes a minutos de las 14:30. El Gobernador Ignacio Torres se sumó al operativo de emergencia: "Acompañando en terreno el trabajo de los brigadistas y supervisando el operativo de combate del incendio y la evacuación preventiva de vecinos y turistas. Lo hicimos con una prioridad clara: cuidar a todos los chubutenses y a quienes año tras año nos visitan, protegiendo también nuestros bosques nativos y nuestro patrimonio natural", escribió en su cuenta de X.

Embed | ALERTA TOTAL: Luego de los brutales recortes en la Ley de Manejo del Fuego, CHUBUT Y RÍO NEGRO SUFREN INCENDIOS FUERA DE CONTROL.



Ya hay más de 20 viviendas afectadas por el fuego. EL GOBIERNO DE JAVIER MILEI VOLVIÓ A DEJAR SOLA A LA GENTE. pic.twitter.com/BKEvNG5rNT — Diagonales (@diagonalesweb) January 6, 2026 Además, señaló que se dispuso "un despliegue integral y coordinado, con fuerzas de seguridad, equipos provinciales y nacionales, brigadistas, bomberos, todos los medios aéreos disponibles y cada uno de los recursos con los que cuenta la provincia".