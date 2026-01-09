9 de enero de 2026 - 07:30

OSEP: seguirá suspendido el ingreso de afiliados voluntarios independientes durante el 2026

La obra social extendió hasta el 31 de diciembre la medida que impide nuevos ingresos bajo esa modalidad, con algunas excepciones puntuales.

El Directorio resolvió mantener la restricción durante 2026, aunque aclaró las excepciones para recién nacidos. Foto: Archivo Los Andes

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) resolvió prorrogar durante todo el año 2026 la suspensión del ingreso al sistema bajo la modalidad de Afiliación Voluntaria Independiente (AVI). La medida fue oficializada a través de la Resolución 14 del Honorable Directorio y rige desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Según se desprende del texto oficial, la decisión se tomó a partir de un pedido del Departamento de Afiliaciones, que solicitó extender la suspensión vigente al considerar que se mantienen las condiciones presupuestarias y financieras que dieron origen a resoluciones anteriores en el mismo sentido.

El informe fue respaldado por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, que señaló que continúan los antecedentes que justificaron la medida.

La resolución se apoya en lo establecido por la Carta Orgánica de OSEP (Decreto Ley 4373/63), que fija como objetivo principal de la obra social la prestación de servicios médico-asistenciales a los empleados públicos, jubilados y pensionados de la administración provincial y municipal, cuya afiliación es obligatoria.

Asimismo, la normativa prevé la posibilidad de afiliaciones voluntarias, siempre que existan condiciones técnicas y financieras suficientes, aspecto que actualmente no se encuentra garantizado, según lo evaluado por las áreas competentes.

De esta manera, se mantiene la suspensión del ingreso a la obra social bajo la categoría de Afiliación Voluntaria Independiente, tal como se había dispuesto en resoluciones anteriores dictadas entre 2014 y 2024.

Las excepciones

No obstante, la norma establece excepciones. Quedan excluidos de la suspensión los ingresos de recién nacidos que sean hijos de afiliadas directas, indirectas o adherentes al sistema de AVI.

En estos casos, se detallan procedimientos específicos según la situación médica del recién nacido, ya sea que requiera internación en neonatología o reciba el alta médica desde su nacimiento, con plazos de hasta 60 días para completar el trámite de afiliación.

La decisión fue aprobada en la sesión ordinaria del Directorio de OSEP a finales del año pasado y lleva la firma del director general, Carlos Funes, junto a las autoridades administrativas del organismo.

La resolución

pedido_301934_30122025

