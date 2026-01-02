Thiago Medina confesó qué le da más pudor de las cicatrices que le dejó el accidente: "Me da vergüenza..."

El exparticipante de Gran Hermano abrió su corazón en redes sociales y expuso cómo las marcas en su cuerpo todavía lo afectan emocionalmente.

Thiago Medina contó que le da más pudor de sus cicatrices.

A casi cuatro meses de haber sufrido un grave accidente en moto, Thiago Medina volvió a conmover a sus seguidores al mostrar una faceta íntima y vulnerable de su recuperación. El ex participante de Gran Hermano decidió contar el costado más difícil del proceso.

Fiel usuario a las redes sociales, Thiago se fotografió frente al espejo, con el torso desnudo y una gorra, y acompañó la imagen con un texto tan honesto como crudo: “Les voy a contar algo que me está pasando: me da vergüenza andar en cuero”, escribió, dejando en claro que las secuelas del accidente no son solo físicas.

Pero fue una frase la que más impacto generó entre sus fans. "Ahora ni adelante de Dani puedo estar sin remera", confesó, revelando hasta qué punto las marcas en su cuerpo le generan incomodidad y pudor incluso en la intimidad con la madre de sus hijas Aimé y Laia.

En la imagen se puede ver con claridad una larga cicatriz que va desde debajo del ombligo hasta la boca del estómago, una huella imborrable del violento episodio que casi le cuesta la vida. Esa marca es hoy el recordatorio visible del calvario que atravesó y del proceso de sanación que todavía continúa.

La revelación de Thiago Medina sobre su estado actual Thiago Medina respondió las consultas de sus seguidores de Instagram y dejó un mensaje que llamó la atención. Aunque se mostró sonriente, aclaró que no todo es color de rosa cuando se trata de su salud.