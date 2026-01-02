2 de enero de 2026 - 09:37

Qué enfermedad tiene Silvina Scheffler: la ex Gran Hermano pelea por su vida

Una de sus excompañeras de reality fue la encargada de viralizar las últimas novedades y crece la preocupación.

La ex Gran Hermano lleva casi 20 días internada por una rara enfermedad.

La ex Gran Hermano lleva casi 20 días internada por una rara enfermedad.

En las últimas horas, una de sus excompañeras del reality contó que habló con ella y que las novedades no eran alentadoras, ya que su salud se complicó.

“Intercambié un par de mensajes con ella y se la escuchaba bastante mal. Estaba muy esperanzada con recibir el alta porque la habían pasado a una habitación común, pero ayer volvió a levantar fiebre y la pasaron a una habitación intermedia”, explicó Nadia Epstein en el programa A la tarde (América).

Cuál es la enfermedad que tiene la ex Gran Hermano

La "villana" de aquella edición del reality, sorprendió al deslizar que en realidad no está claro que "la profe" tenga leptopirosis: “Estuvo 24 horas sin fiebre y volvió. Puede ser cualquier otro tipo de virus”.

En sus redes, la exconcursante, que actualmente tiene 45 años, no habló de su estado, pero sí compartió un video en el que le deseaban energías positivas.

Silvina Scheffler
La ex Gran Hermano lleva casi 20 días internada por una rara enfermedad.

La ex Gran Hermano lleva casi 20 días internada por una rara enfermedad.

“Me está costando mucho poder salir adelante. Pero voy saliendo de a poco, si Dios quiere. Pero es una lucha superdifícil", se le escuchó decir.

¿Qué es la leptospirosis?

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que vuelve a estar en agenda cada vez que hay lluvias intensas o inundaciones. Es causada por una bacteria que se transmite de los animales a las personas, principalmente a través de la orina de ratas, perros, vacas y otros animales, que contamina el agua y el barro.

El contagio se produce cuando esa bacteria ingresa al cuerpo por cortes en la piel o por las mucosas, como los ojos, la nariz o la boca.

Silvina Scheffler
La ex Gran Hermano lleva casi 20 días internada por una rara enfermedad.

La ex Gran Hermano lleva casi 20 días internada por una rara enfermedad.

Los síntomas suelen aparecer entre una y dos semanas después del contacto y pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza, fuertes dolores musculares -especialmente en las piernas-, escalofríos, náuseas y enrojecimiento ocular.

En los casos más graves, la enfermedad puede derivar en complicaciones hepáticas, renales o hemorragias, por lo que el diagnóstico temprano es clave.

