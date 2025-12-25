San Carlo Acutis: conmovedora visita de un niño que se curó de la misma enfermedad por la que murió el santo

El 27 de octubre de 2024, a días de cumplir 4 años, Denzel Ruiz tocó la campana que él y su familia anhelaban escuchar desde comienzos de ese año. Esa campana que confirmaba que Den había completado su tratamiento oncológico contra la Leucemia Linfoblástica Aguda que le habían diagnosticado en marzo. No lo hizo en el hospital, sino en la Gruta de la Virgen de Mar del Plata , junto a su familia y llevando la remera con la imagen de su gran protector durante todo el proceso: el, por entonces, beato Carlo Acutis .

En septiembre de este año, Acutis fue canonizado (declarado santo ) por el Papa León XIV en el Vaticano. Y tanto Denzel como sus padres y hermanos son de los devotos más fieles de esta figura que, casualmente, falleció el 12 de octubre de 2006, a los 15 años, y como consecuencia de una leucemia .

Es tal la devoción de la familia Ruiz -oriunda de Mar del Plata- por el flamante San Carlo Acutis que ayer estuvieron de visita en la capilla en honor a Acutis y que está siendo construida en Chacras de Coria . Se trata del primer templo dedicado al "Influencer de Dios" o al "Santo de Internet" -como ha pasado a la historia- en todo el mundo.

"Yo soy católica, estamos todos bautizados y tomamos la comunión. Pero no era de ir a la Iglesia, más allá de ser creyente. Pero desde que conocí a San Carlo Acutis siento una total conexión con él . Y vinimos de vacaciones a Mendoza especialmente para conocer la capilla que están construyendo , este viaje fue el regalo para mis hijos, para conocer donde está levantándose la capilla en honor al salvador de mi hijo", describe -emocionada- Natalia, la mamá de Denzel.

Si bien ya completó el tratamiento, el alta definitiva del pequeño de 5 años (los cumplió en noviembre) tiene fecha para el 21 de marzo de 2026 , exactamente el día en que se cumplen dos años desde el diagnóstico y el inicio de la quimio.

Carlo Acutis 1 San Carlo Acutis: un niño que se curó de la misma enfermedad de la que murió el santo visitó la capilla Gentileza

"El gracias a Dios está perfecto", repite, y agradece, su mamá. En todo momento, con orgullo y felicidad, la mujer luce su remera con la cara del santo que predicó la palabra de Dios por internet y dedicó su vida a ayudar a quienes menos tenían, "Gracias, Carlo Acutis" se lee en el texto que acompaña la imagen del adolescente nacido en 1991 y fallecido en 2006.

La familia trajo a Mendoza -y dejó en el terreno donde se está levantando la capilla- un banner que mandaron a hacer especialmente para agradecer a Acutis por ser el guardián de su hijo y haber intercedido en la mejora de Denzel.

San Carlo, el salvador

El 21 de marzo de 2024, a Denzel Ruiz (de 3 años, por entonces) le diagnosticaron leucemia. El niño había comenzado la salita de tres hacía unos días y hasta había pasado por un control pediátrico un mes antes. Pero no se había encendido ninguna alarma.

Carlo Acutis 9 San Carlo Acutis: un niño que se curó de la misma enfermedad de la que murió el santo visitó la capilla Gentileza

"Lo veía medio amarillito yo por esos días, pero como había ido al médico y no le vieron nada, estaba tranquila. Pero la directora del jardín me terminó de convencer de que algo no estaba bien. Lo volvimos a llevar al médico y observaron que tenía el bazo inflamado. Y de allí, en un diagnóstico más completo, le diagnosticaron leucemia", recapitula la mamá del niño Natalia, nacida en Tigre, pero viviendo hace 20 años en Mar del Plata.

Con el inicio del tratamiento de Den, su familia también encontró en la fe una contención incomparable. Así fue como Nati y Marcial (ella ama de casa, él chef, y ambos padres de Denzel) montaron un santuario en su casa marplatense. Y fue la mamá de Natalia quien les hizo llegar una estampita de Carlo Acutis, por entonces beato y sobre quien ni Natalia ni Marcial habían oído hablar.

Inquieta por naturaleza, Natalia comenzó a leer y a investigar sobre Acutis. Y se fascinó con su historia, sobre todo con dos grandes similitudes en la vida de ambas familias: la madre de Carlo no era tan religiosa, y Carlo había tenido leucemia también. Por entonces, Denzel llevaba 15 días internado luego del diagnóstico.

Carlo Acutis 3

"Pusimos la estampita en el santuario con las otras, en nuestra habitación, junto a unas velas. Y esa madrugada del 7 de abril de 2024, cerca de las 2:30 me desperté porque se estaba prendiendo fuego el santuario. Nos levantamos rápido, apagamos el incendio y fui a buscar de inmediato la estampita de Carlo. Pero lo más increíble fue que esa estampita se había 'volado' del santuario y había ido a parar al lado de mi cama", recapitula la mujer.

"Sentí que fue él (Carlo) quien me despertó en el momento justo, porque ya hasta teníamos hollín en la nariz", agrega.

Más allá del tratamiento y las sesiones de quimioterapia, atravesar la leucemia no fue tan duro para Den. Sobre todo, como describe su madre, si se tiene en cuenta que nunca precisó de sondas y tuvo yagas en la boca.

Carlo Acutis 5 San Carlo Acutis: un niño que se curó de la misma enfermedad de la que murió el santo visitó la capilla Gentileza

El milagro de San Carlo

En octubre de 2024, en la previa de una de las quimios más difíciles -y que implicaría una internación de 24 horas-, a Denzel le realizaron todos los estudios de laboratorio. Prácticamente era un hecho, en base a otros casos, que el niño necesitaría transfusión de plaquetas y glóbulos rojos.

Pero el mismo día en que le realizaron los estudios, los resultados arrojaron un dato sorprendente: los valores estaban por encima de lo esperado (algo positivo), por lo que no habría necesidad de trasfusión.

"La médica me dijo que no había explicación desde la medicina, porque era una de las quimios más fuertes que tenía que pasar", recapitula Natalia.

A fines de octubre de ese año, Den tocó la campana. Lo hizo en la Gruta de la Virgen, en Mar del Plata, con la remera donde se ve estampada la cara de Acutis, el agradecimiento y el banner que mandó a imprimir su familia donde se lee, claramente, "Gracias Carlo Acutis. Denzel, de Mar del Plata".

La devoción de la familia por Carlo siguió creciendo (y sigue, todavía). La hermana de Den, Luana (23) se recibió de diseñadora. E, impulsada por la fe y las ganas de ayudar, uno de sus primeros proyectos fue hacer unos chalequitos preparados para niños que necesitaran tener el catéter durante el tratamiento contra la leucemia. Y ya hizo una primera entrega en el hospital de Mar del Plata.

Carlo Acutis 4 San Carlo Acutis: un niño que se curó de la misma enfermedad de la que murió el santo visitó la capilla Gentileza

Natalia, en tanto, hizo imprimir varias estampitas de San Carlo Acutis y las repartió entre los chicos del Colegio Don Bosco de aquella ciudad bonaerense, donde cursan sus hijos más chicos.

Peregrinación a Mendoza, a la primera capilla a Acutis

Natalia, Marcial, Denzel y su hermana Mora (11) llegaron a Mendoza los días previos a la Navidad. La elección del destino estuvo directamente vinculada con el deseo de conocer el lugar donde se está levantando la primera iglesia en honor a Acutis.

"El lunes fui al terreno donde se está construyendo la capilla, le conté mi historia al jefe de la constructora y le dejé la estampita, junto con mi teléfono. Pedimos entrar y nos dejaron recorrer cómo estaba quedando todo. Yo aproveché y me llevé un poquito de tierra. Además, dejamos el banner y una remera que dice 'Gracias Carlo'; ese fue mi regalo de Navidad", relata Natalia, quien estuvo en Mendoza hasta las 6 de hoy, 25 de diciembre. A esa hora, toda la familia regresó a Buenos Aires.

Carlo Acutis 7 San Carlo Acutis: un niño que se curó de la misma enfermedad de la que murió el santo visitó la capilla Gentileza

Días después de haber visitado de imprevisto la futura capilla, los responsables del proyecto se contactaron con la familia Ruiz y pudieron compartir un momento de conexión espiritual y de mucha emoción. A la familia marplatense le regalaron un libro con la historia de Acutis y de la capilla, mientras que Denzel y su familia dejaron -además del banner y la remera- estampitas y medallas.

"En la capilla, de casualidad, me encontré con Fernanda, que es la mamá de Isabella, otra chica que está en tratamiento contra la leucemia. A ella le dejé una estampita, una medallita y quedamos que vamos a seguir en contacto", cierra.

Cómo colaborar para la construcción de la primera capilla de Carlo Acutis en el mundo y que estará en Mendoza

La capilla Carlos Acutis está siendo construida en un predio de 4.300 metros ubicado en calle Viamonte (Chacras de Coria). A priori, la obra tiene un plazo de ejecución de dos años y medios (esperan que esté lista en 2028).

Tanto el interior como el exterior serán de piedra, y contará, además, con grandes ventanales para que entre mucha luz y vitrales que representarán de forma gráfica la historia de Acutis. El techo, por su parte, será de piedra laja y la capilla contará con un campanario.

Carlo Acutis 10 San Carlo Acutis: un niño que se curó de la misma enfermedad de la que murió el santo visitó la capilla Gentileza

Los responsables han iniciado una campaña de colecta de fondos para quienes quieran aportar para hacer realidad la construcción de la capilla. Ingresando al sitio oficial (capillacarloacutis.com), hay que hacer click en “Quiero Aportar” y luego seleccionar la opción para Argentina. En pantalla aparecerán las opciones que brinda la plataforma, solo basta con elegir una, clickear en “Colaborá” y, para finalizar, ingresar los datos personales.

Todos aquellos que se suscriban y participen (y así lo deseen) verán sus nombres impresos en un lugar destacado de la capilla, como sello del invaluable aporte para concretar el proyecto.