Compras en Chile: cuál es el límite de la franquicia permitida y cuántos celulares se pueden traer sin pagar impuestos

El Gobierno de Gabriel Boric alentó a los argentinos a retomar los tours de compras en Chile

Playas vacías y demoras en el paso a Chile, tema de Aconcagua Radio

El organismo recuerda que la franquicia es el monto máximo de mercadería que cada persona puede ingresar sin pagar impuestos. Depende del medio de transporte utilizado.

Compras en Chile: el límite permitido para traer del extranjero sin pagar impuestos y qué pasa si se supera.

Compras en Chile: el límite permitido para traer del extranjero sin pagar impuestos y qué pasa si se supera. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

- En viajes por vía terrestre, ya sea en auto u ómnibus, el tope es de 300 dólares por persona , con una excepción en Puerto Iguazú, donde el límite asciende a 500 dólares en el free shop de llegada .

- Para quienes ingresan por vía aérea o marítima, la franquicia se eleva a 500 dólares por persona , más una franquicia adicional de 500 dólares para compras en el free shop del aeropuerto de arribo.

Cuando el valor de la mercadería excede esos límites, el viajero deberá pagar un arancel correspondiente al 50% del monto que supera la franquicia .

Compras en Chile: cuál es el límite permitido para traer del extranjero sin pagar impuestos.

Además, en el caso de los menores de 16 años, la franquicia se reduce al 50% de los montos establecidos. Sin embargo, la normativa permite que los grupos familiares unifiquen sus franquicias y las apliquen en conjunto, lo que amplía el margen de compras sin tributar.

Las compras en Chile, una costumbre mendocina que no afloja en verano Las compras en Chile, una costumbre mendocina que no afloja.

Este esquema busca equilibrar la apertura al turismo de compras con la protección del mercado interno. Al mismo tiempo, marca con claridad los beneficios de planificar con precisión antes de cruzar la frontera. Quienes proyecten un viaje a Chile con fines comerciales o turísticos deben calcular con detalle el valor de su mercadería para evitar inconvenientes y sobrecostos al momento de pasar por la Aduana argentina.

Cuántos celulares pueden ingresar por familia desde Chile

Uno de los artículos más comprados del otro lado de la cordillera son los celulares y, como su costo suele superar la franquicia libre de impuestos, muchos se preguntan cuántos celulares se pueden ingresar son abonar aranceles extras.

Cada persona puede ingresar un celular por persona como artículo personal, sin pagar arancel adicional y sin que afecte la franquicia general (el valor límite de compras sin arancel) siempre que se considere de uso personal.