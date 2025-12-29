29 de diciembre de 2025 - 07:54

Más ataques en Chile: mendocinos sufrieron el robo de su camioneta en Concón

Se suma a los dos casos registrados en La Serena la semana pasada. Lo más indignante: ocurrió en una zona considerada "segura" y "exclusiva" en la Quinta Región.

Concón, Chile

Concón, Chile

Los Andes
Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo y no sólo dejó al grupo familiar sin movilidad, sino también con una fuerte sensación de desprotección por las demoras en la atención policial.

Las víctimas habían llegado a Concón el sábado a la noche para pasar unos días de descanso en la zona de Bosques de Montemar, una de las consideradas "seguras" y "tranquilas" en la región de Valparaíso.

La camioneta, una Toyota SW4 blanca, quedó estacionada frente al edificio donde se alojaba la familia argentina.

Sin embargo, a la madrugada del domingo, al asomarse por la ventana del departamento, el vehículo ya no estaba.

Tras constatar el robo, los mendocinos fueron directamente a la comisaría para realizar la denuncia, ya que no obtuvieron respuesta telefónica de los Carabineros. Sufrieron varias horas de espera hasta que les tomaran el relato para la investigación.

La familia viajaba con un bebé de apenas un año, lo que agravó el desgaste físico y emocional durante la espera y la incertidumbre. Por ahora, no tienen novedades sobre el paradero del vehículo.

Más casos de ataques a argentinos en Chile

El caso registrado en Concón el domingo se suma a otros episodios de inseguridad sufridos por turistas argentinos en distintas ciudades chilenas, un fenómeno que genera extrema preocupación entre quienes eligen cruzar la cordillera para vacacionar y se encuentran, de un momento a otro, con un escenario lamentable.

La semana pasada, hubo dos hechos de inseguridad en La Serena, en la región de Coquimbo. El lunes a la madrugada, delincuentes ingresaron al complejo Mirador del Faro y se robaron la camioneta de una familia de sanjuaninos.

Y en uno de los episodios más indignantes del último tiempo, el viernes pasado, a las 15.30, una familia mendocina sufrió el robo de su camioneta en plena avenida del Mar.

El incidente ocurrió en apenas unos minutos, cuando los propietarios descendieron brevemente del vehículo para realizar una compra en un local de la zona de la playa. El robo quedó grabado por las cámaras: ni los vecinos prestaron atención a los malvivientes rompiendo una ventanilla y dándole arranque a la Toyota Hilux.

Según la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, existen bandas criminales especializadas que se desplazan siguiendo los flujos turísticos. “Lamentablemente, el delito también se mueve junto al turismo, y eso exige una respuesta más robusta del Estado”, señaló la jefa comunal al pedir colaboración del gobierno nacional de Chile.

