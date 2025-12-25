Alerta por argentinos atacados en Chile: el pedido de la Embajada en caso de viajar y dónde pedir ayuda

Frente al crecimiento de casos de inseguridad que turistas argentinos sufren en Chile, la Embajada Argentina en el país vecino emitió una serie de recomendaciones al movilizarse en la vía pública y hacer compras, además de compartir teléfonos de contacto en caso de necesitar asistencia.
En los meses anteriores, especialmente en épocas de verano, muchos mendocinos denunciaron pinchazos en los neumáticos, así como preocupación al dejar sus vehículos estacionados en los malls y supermercados, a pesar de que hay seguridad privada.
Según el gobierno de Gabriel Boric (en el poder hasta marzo próximo), el “plan verano” amplía los controles en las rutas y la presencia policial en los balnearios y destinos más concurridos, con foco en proteger a chilenos y extranjeros.
Embed - Ministro de Seguridad: “Quienes deseen venir a nuestro país lo pueden hacer con mucha tranquilidad”
Alerta de la Embajada Argentina en Chile por la inseguridad
A través de las redes sociales, las autoridades dieron recomendaciones a los turistas por la seguidilla de robos y hechos de inseguridad en Chile.
Se recomienda preferir medios de pago digitales (tarjetas de crédito y/o débito) en lugar de dinero en efectivo.
En el caso de sufrir una pinchadura de un neumático, se sugiere no aceptar ayuda de terceros, atento se trata de la modalidad de robo/hurto más común.
También se recomienda evitar dejar los vehículos al cuidado de terceros.
Preferir el uso de estacionamientosprivados, sin dejar equipaje a bordo o pertenencias a la vista.
Cuidar las pertenencias, sobre todo en centros comerciales y lugares masivos.
Evitar el uso del celular en la vía pública.
A los fines de prevenir eventuales problemáticas en materia de salud, se sugiere al turista ingresar a Chile con seguro médico internacional con cobertura durante toda su estadía.
Además, la Embajada recordó siempre acercarse a los complejos aduaneros con DNI o pasaportes, partidas de nacimiento en caso de viajar con menores de edad o autorizaciones de viaje, en caso de que los menores no estén acompañados de ambos padres. Lo mismo con la documentación vehicular (tarjeta verde o celeste, licencia, seguro internacional).