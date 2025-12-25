Alerta por argentinos atacados en Chile: el pedido de la Embajada en caso de viajar y dónde pedir ayuda

Frente al crecimiento de casos de inseguridad que turistas argentinos sufren en Chile , la Embajada Argentina en el país vecino emitió una serie de recomendaciones al movilizarse en la vía pública y hacer compras , además de compartir teléfonos de contacto en caso de necesitar asistencia.

Año Nuevo 2026: las playas con shows de fuegos artificiales y drones en Chile

La pesadilla de unos argentinos en La Serena: les robaron la camioneta dentro de un condominio privado

Uno de los episodios recientes ocurrió en La Serena, en la región de Coquimbo . El lunes a la madrugada, una familia de San Juan denunció que delincuentes ingresaron al complejo privado Mirador del Faro, robaron su camioneta Toyota Hilux, tiraron abajo el portón y huyeron, además, con los 3.500 dólares que el vehículo guardaba.

Carolina Ortiz, una de las víctimas, relató al medio sanjuanino Telesol que la camioneta se encontraba estacionada a pocos metros de la garita, con trabavolante y alarma activada.

Otro hecho recordado sucedió a fines de noviembre, cuando malvivientes interceptaron un colectivo de compras de La Torre, golpearon al chofer y les robaron a los 60 pasajeros en la comuna de Tiltil, rumbo a Santiago. La famosa " encerrona ".

En los meses anteriores, especialmente en épocas de verano, muchos mendocinos denunciaron pinchazos en los neumáticos , así como preocupación al dejar sus vehículos estacionados en los malls y supermercados, a pesar de que hay seguridad privada.

Según el gobierno de Gabriel Boric (en el poder hasta marzo próximo), el “plan verano” amplía los controles en las rutas y la presencia policial en los balnearios y destinos más concurridos, con foco en proteger a chilenos y extranjeros.

Alerta de la Embajada Argentina en Chile por la inseguridad

A través de las redes sociales, las autoridades dieron recomendaciones a los turistas por la seguidilla de robos y hechos de inseguridad en Chile.

Se recomienda preferir medios de pago digitales (tarjetas de crédito y/o débito) en lugar de dinero en efectivo.

(tarjetas de crédito y/o débito) en lugar de dinero en efectivo. En el caso de sufrir una pinchadura de un neumático, se sugiere no aceptar ayuda de terceros, atento se trata de la modalidad de robo/hurto más común.

de un neumático, se sugiere no aceptar ayuda de terceros, atento se trata de la modalidad de robo/hurto más común. También se recomienda evitar dejar los vehículos al cuidado de terceros.

dejar los vehículos al Preferir el uso de estacionamientos privados , sin dejar equipaje a bordo o pertenencias a la vista.

, sin dejar equipaje a bordo o pertenencias a la vista. Cuidar las pertenencias , sobre todo en centros comerciales y lugares masivos.

, sobre todo en y lugares masivos. Evitar el uso del celular en la vía pública.

en la vía pública. A los fines de prevenir eventuales problemáticas en materia de salud, se sugiere al turista ingresar a Chile con seguro médico internacional con cobertura durante toda su estadía.

Además, la Embajada recordó siempre acercarse a los complejos aduaneros con DNI o pasaportes, partidas de nacimiento en caso de viajar con menores de edad o autorizaciones de viaje, en caso de que los menores no estén acompañados de ambos padres. Lo mismo con la documentación vehicular (tarjeta verde o celeste, licencia, seguro internacional).

Teléfonos de ayuda en Chile para los argentinos en caso de emergencias

Consulado General en Santiago: regiones Metropolitana y O'Higgins

+56 9 9533 6170

Consulado en Antofagasta: regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama

+56 9 9895 0129

Consulado General en Valparaíso: regiones de Valparaíso y Coquimbo

+56 9 9323 8104

Consulado en Concepción: regiones de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía

+56 9 9359 8961

Consulado en Puerto Montt: regiones de Los Lagos, Los Ríos y Aysén

+56 9 9964 5518

Consulado General en Punta Arenas: región de Magallanes

+56 9 9 9640 5290

Embajada Argentina en Chile

+56 9 9333 0101