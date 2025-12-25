25 de diciembre de 2025 - 07:25

Alerta por argentinos atacados en Chile: el pedido de la Embajada en caso de viajar y dónde pedir ayuda

De cara a las vacaciones, crecen las denuncias de robos y "encerronas" a turistas argentinos en las principales ciudades chilenas como Santiago, Viña del Mar y La Serena.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Frente al crecimiento de casos de inseguridad que turistas argentinos sufren en Chile, la Embajada Argentina en el país vecino emitió una serie de recomendaciones al movilizarse en la vía pública y hacer compras, además de compartir teléfonos de contacto en caso de necesitar asistencia.

La pesadilla que vivieron argentinos en La Serena: les robaron la camioneta dentro de un condominio privado

Por Redacción Sociedad

Carolina Ortiz, una de las víctimas, relató al medio sanjuanino Telesol que la camioneta se encontraba estacionada a pocos metros de la garita, con trabavolante y alarma activada.

Otro hecho recordado sucedió a fines de noviembre, cuando malvivientes interceptaron un colectivo de compras de La Torre, golpearon al chofer y les robaron a los 60 pasajeros en la comuna de Tiltil, rumbo a Santiago. La famosa "encerrona".

En los meses anteriores, especialmente en épocas de verano, muchos mendocinos denunciaron pinchazos en los neumáticos, así como preocupación al dejar sus vehículos estacionados en los malls y supermercados, a pesar de que hay seguridad privada.

Según el gobierno de Gabriel Boric (en el poder hasta marzo próximo), el “plan verano” amplía los controles en las rutas y la presencia policial en los balnearios y destinos más concurridos, con foco en proteger a chilenos y extranjeros.

Alerta de la Embajada Argentina en Chile por la inseguridad

A través de las redes sociales, las autoridades dieron recomendaciones a los turistas por la seguidilla de robos y hechos de inseguridad en Chile.

  • Se recomienda preferir medios de pago digitales (tarjetas de crédito y/o débito) en lugar de dinero en efectivo.
  • En el caso de sufrir una pinchadura de un neumático, se sugiere no aceptar ayuda de terceros, atento se trata de la modalidad de robo/hurto más común.
  • También se recomienda evitar dejar los vehículos al cuidado de terceros.
  • Preferir el uso de estacionamientos privados, sin dejar equipaje a bordo o pertenencias a la vista.
  • Cuidar las pertenencias, sobre todo en centros comerciales y lugares masivos.
  • Evitar el uso del celular en la vía pública.
  • A los fines de prevenir eventuales problemáticas en materia de salud, se sugiere al turista ingresar a Chile con seguro médico internacional con cobertura durante toda su estadía.

Además, la Embajada recordó siempre acercarse a los complejos aduaneros con DNI o pasaportes, partidas de nacimiento en caso de viajar con menores de edad o autorizaciones de viaje, en caso de que los menores no estén acompañados de ambos padres. Lo mismo con la documentación vehicular (tarjeta verde o celeste, licencia, seguro internacional).

Teléfonos de ayuda en Chile para los argentinos en caso de emergencias

Consulado General en Santiago: regiones Metropolitana y O'Higgins

+56 9 9533 6170

Consulado en Antofagasta: regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama

+56 9 9895 0129

Consulado General en Valparaíso: regiones de Valparaíso y Coquimbo

+56 9 9323 8104

Consulado en Concepción: regiones de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía

+56 9 9359 8961

Consulado en Puerto Montt: regiones de Los Lagos, Los Ríos y Aysén

+56 9 9964 5518

Consulado General en Punta Arenas: región de Magallanes

+56 9 9 9640 5290

Embajada Argentina en Chile

+56 9 9333 0101

