Recuperaron el sable histórico que había sido robado en el Campo Histórico de El Plumerillo

La Municipalidad de Las Heras confirmó este jueves la recuperación del sable histórico que había sido robado del Campo Histórico El Plumerillo el pasado sábado 3 de enero. Tras cinco días de investigación, un operativo policial logró dar con el paradero de la pieza y un hombre quedó detenido.

El robo había sido advertido inicialmente por un empleado del predio, quien notó la ausencia de la reliquia en una de las barracas . La denuncia formal fue radicada en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle N° 2.

Para dar con el objeto, los investigadores analizaron los registros de las cámaras de la Guardia Urbana Municipal y realizaron diversas averiguaciones en la zona, alertando también al Ministerio de Seguridad y Justicia ante el riesgo de que la pieza ingresara al mercado negro de antigüedades.

Luego de algunos días de investigación , este jueves lograron dar con el arma en una vivienda ubicada en el Barrio Santa Teresita de Las Heras , donde un hombre fue aprehendido.

El objeto recuperado es un sable corvo de acero , con filo en un solo lado de la hoja y empuñadura de color negro, cuya fabricación data de 1898 .

Según los registros históricos, no se trata de un arma que haya sido utilizada en combate por el cuerpo de Granaderos a Caballo, sino que es una pieza de gala destinada a festividades y ceremonias protocolares. El sable llegó a Mendoza tras ser donado por el Museo Patrio de Mar del Plata.

Si bien las autoridades indicaron que no tiene valor comercial, recalcaron que su verdadera importancia reside en su valor histórico y patrimonial para la comunidad.

Este incidente se suma a otro hecho delictivo ocurrido en el mismo predio el pasado 24 de diciembre, aunque en aquella ocasión el autor también fue identificado y detenido gracias a las cámaras de seguridad del lugar. Con la recuperación de esta pieza de 1898, el patrimonio del Campo Histórico El Plumerillo vuelve a estar completo.