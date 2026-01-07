7 de enero de 2026 - 08:48

Hizo un boquete en el techo de un negocio de celulares, sonó la alarma y lo detuvieron adentro

Un hombre de 44 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles tras entrar a un comercio en Las Heras. Además, en Maipú, un joven cayó cuando intentaba robar un comercio.

Los Andes | Redacción Policiales
Un hombre de 44 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de intentar robar en un local de venta de artículos para celulares ubicado sobre calle Independencia al 900, en Las Heras.


El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando un llamado al 911, emitido por el sistema de alarmas ADT, alertó sobre un ingreso no autorizado al comercio. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 36 logró la aprehensión del sospechoso, identificado como A. S. C., quien se encontraba en el interior del local.

Posteriormente, se hizo presente el propietario del comercio, quien constató la existencia de un boquete en el techo de aproximadamente 60 centímetros, utilizado para ingresar al lugar.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción, que dispuso la aplicación de las medidas de rigor.

Detuvieron a un joven tras intentar robar en un comercio de Maipú

Un joven de 22 años fue detenido ayer por la tarde luego de intentar robar en un supermercado y panificadora ubicado en la intersección de calles Laprida y Pablo Pescara, en la localidad de Lunlunta, en Maipú.

El hecho ocurrió alrededor de las 19, cuando personal policial de la Subcomisaría Lunlunta fue desplazado al lugar tras una alerta que advertía sobre un presunto intento de robo a trabajadores de tendido eléctrico por parte de dos sujetos aparentemente armados.

Al arribar, la propietaria del comercio, una mujer de 46 años identificada como Y. E. C., señaló que uno de los sospechosos se encontraba dentro del local intentando sustraer elementos. Ante esta situación, los efectivos ingresaron al comercio y lograron la aprehensión del individuo, identificado como C. A. A.

En la causa intervino la Oficina Fiscal de Maipú. La Justicia dispuso el traslado del imputado, la toma de la denuncia correspondiente y la aplicación de las medidas de rigor.

