7 de enero de 2026 - 12:44

Se robaron un sable de los Granaderos en el campo Histórico El Plumerillo

La pieza es de 1898 y fue donada por el Museo Patrio de Mar del Plata.

Campo Histórico El Plumerillo.
Campo Histórico El Plumerillo.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una pieza de gran valor histórico fue robada por ladrones que ingresaron al Campo Histórico el Plumerillo de Las Heras, según denunciaron desde el propio municipio.

Leé además

Dolor en el automovilismo: robaron el último kart de Jules Bianchi y su familia pide ayuda desesperada.

Fue el último piloto de Fórmula 1 que murió en actividad y su familia denuncia robos millonarios

Por Nicolás Salas
hizo un boquete en el techo de un negocio de celulares, sono la alarma y lo detuvieron adentro

Hizo un boquete en el techo de un negocio de celulares, sonó la alarma y lo detuvieron adentro

Por Redacción Policiales

Se trata de un sable fabricado en 1898 que nunca fue usado en una batalla por el cuerpo de Granaderos a Caballo, sino que es un objeto de gala usado en festividades y ceremonias protocolares, que llegó al Mendoza tras ser donado por el Museo Patrio de Mar del Plata, Buenos Aires.

sable
El sable robado en el Campo Histórico El Plumerillo.

El sable robado en el Campo Histórico El Plumerillo.

El robo se produjo el 3 de diciembre pasado, y al día siguiente las autoridades lasherinas denunciaron el delito en la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle N°2 al día siguiente. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Los investigadores tienen en su poder los registros de las cámaras de la Guardia Urbana Municipal para ver si logran identificar al ladrón de una antigüedad que para municipio “tiene un valor histórico, no comercial” aunque claro, existe un mercado negro siempre atento a las antigüedades y a las armas.

También se han hecho averiguaciones en la zona para tratar de dar con el sable y se notificó el robo al Ministerio de Seguridad y Justicia.

El 24 de diciembre pasado otro robo se produjo en el campo Histórico el Plumerillo pero las cámaras de seguridad del lugar registraron al ladrón que logró ser detenido tras ser identificado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El mal momento de Nicolás Wiñazki: le robaron dinero y objetos de valor.

Le robaron a Nicolás Wiñazki en una casa en obra: ofreció su auto, pero no un objeto "importante"

Por Redacción Policiales
Detuvieron a dos argentinos en Copacabana por robar whisky importado y productos de lujo.

Detuvieron a dos argentinos en Copacabana por robar whisky importado y productos de lujo

Por Redacción Mundo
Robo en un kiosco de Ciudad.

Delincuentes asaltaron un kiosco en la Ciudad de Mendoza: fueron captados por las cámaras y detenidos

Por Redacción Policiales
Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en Coquimbo

Otra vez le destrozaron la ventanilla a un argentino en Coquimbo: cómo evitó el robo de su camioneta

Por Redacción Policiales