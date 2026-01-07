Se robaron un sable de los Granaderos en el campo Histórico El Plumerillo

La pieza es de 1898 y fue donada por el Museo Patrio de Mar del Plata.

Una pieza de gran valor histórico fue robada por ladrones que ingresaron al Campo Histórico el Plumerillo de Las Heras, según denunciaron desde el propio municipio.

Se trata de un sable fabricado en 1898 que nunca fue usado en una batalla por el cuerpo de Granaderos a Caballo, sino que es un objeto de gala usado en festividades y ceremonias protocolares, que llegó al Mendoza tras ser donado por el Museo Patrio de Mar del Plata, Buenos Aires.

sable El sable robado en el Campo Histórico El Plumerillo. El robo se produjo el 3 de diciembre pasado, y al día siguiente las autoridades lasherinas denunciaron el delito en la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle N°2 al día siguiente. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Los investigadores tienen en su poder los registros de las cámaras de la Guardia Urbana Municipal para ver si logran identificar al ladrón de una antigüedad que para municipio “tiene un valor histórico, no comercial” aunque claro, existe un mercado negro siempre atento a las antigüedades y a las armas.

También se han hecho averiguaciones en la zona para tratar de dar con el sable y se notificó el robo al Ministerio de Seguridad y Justicia.