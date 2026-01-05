5 de enero de 2026 - 13:53

Detuvieron a dos argentinos en Copacabana por robar whisky importado y productos de lujo

Los sospechosos fueron captados por cámaras de seguridad mientras ocultaban mercadería en un supermercado. También arrestaron a dos mujeres españolas.

Detuvieron a dos argentinos en Copacabana por robar whisky importado y productos de lujo.

Detuvieron a dos argentinos en Copacabana por robar whisky importado y productos de lujo.

Foto:

Por Redacción Mundo

La Policía de Brasil detuvo en Copacabana a dos ciudadanos argentinos acusados de robar botellas de whisky importado y productos de lujo en un supermercado de la zona sur carioca. El procedimiento se concretó en los últimos días, luego de que empleados del comercio detectaran la maniobra a través de las cámaras de seguridad.

Leé además

Elegir el bus no solo representa un beneficio económico directo, sino que también ofrece una experiencia de viaje más relajada.

Brasil a mitad de precio: El fenómeno del bus le gana al avión en esta temporada 2025/2026

Por Matías Carretero
se casa kennys palacios: asi fue la romantica propuesta de su novio en brasil

Se casa Kennys Palacios: así fue la romántica propuesta de su novio en Brasil

Por Redacción Espectáculos

Según informó la Policía Civil, las imágenes registraron a los acusados ocultando la mercadería entre sus ropas. Alertado el personal, ambos fueron arrestados antes de irse del local.

En el mismo operativo, las autoridades detuvieron a dos mujeres españolas por delitos similares en el mismo comercio, de acuerdo con lo publicado por el diario O’Globo. Las sospechosas también quedaron filmadas por el sistema de vigilancia del establecimiento.

dos-espanolas-tambien-fueron-cap

Las detenciones se produjeron en el marco del Operativo Contraestafa, un despliegue policial destinado a combatir robos y estafas contra comercios de la zona sur de Río de Janeiro. Desde el inicio del operativo, 14 personas fueron arrestadas por distintos hechos delictivos vinculados a hurtos en locales comerciales.

Todos los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 12ª de Copacabana, donde se les imputaron cargos por hurto agravado. Además, se dio aviso a los consulados de Argentina y España, mientras los acusados permanecen a disposición de la Justicia brasileña.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el colorido pueblito de brasil que parece detenido en el tiempo: playas calmas y paisajes unicos

El colorido pueblito de Brasil que parece detenido en el tiempo: playas calmas y paisajes únicos

Por Andrés Aguilera
video: vendedores de choclos golpearon a un turista argentino en camboriu

Video: vendedores de choclos golpearon a un turista argentino en Camboriú

Por Redacción Sociedad
Año Nuevo en Río de Janeiro, Brasil.

Récord: Río de Janeiro ingresó al Libro Guinness tras ser premiada como la mayor fiesta de Año Nuevo

Por Redacción Mundo
Roberto Carlos, estrella del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil en 2002.

Alarma en Brasil: Roberto Carlos debió ser operado por un problema en el corazón

Por Redacción Deportes