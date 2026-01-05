Los sospechosos fueron captados por cámaras de seguridad mientras ocultaban mercadería en un supermercado. También arrestaron a dos mujeres españolas.

Detuvieron a dos argentinos en Copacabana por robar whisky importado y productos de lujo.

La Policía de Brasil detuvo en Copacabana a dos ciudadanos argentinos acusados de robar botellas de whisky importado y productos de lujo en un supermercado de la zona sur carioca. El procedimiento se concretó en los últimos días, luego de que empleados del comercio detectaran la maniobra a través de las cámaras de seguridad.

Según informó la Policía Civil, las imágenes registraron a los acusados ocultando la mercadería entre sus ropas. Alertado el personal, ambos fueron arrestados antes de irse del local.

En el mismo operativo, las autoridades detuvieron a dos mujeres españolas por delitos similares en el mismo comercio, de acuerdo con lo publicado por el diario O’Globo. Las sospechosas también quedaron filmadas por el sistema de vigilancia del establecimiento.

dos-espanolas-tambien-fueron-cap G1 Las detenciones se produjeron en el marco del Operativo Contraestafa, un despliegue policial destinado a combatir robos y estafas contra comercios de la zona sur de Río de Janeiro. Desde el inicio del operativo, 14 personas fueron arrestadas por distintos hechos delictivos vinculados a hurtos en locales comerciales.

Todos los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 12ª de Copacabana, donde se les imputaron cargos por hurto agravado. Además, se dio aviso a los consulados de Argentina y España, mientras los acusados permanecen a disposición de la Justicia brasileña.

El episodio se conoce semanas después de otro caso que involucró a cinco mendocinos acusados de robar mercadería valuada en 2.000 dólares en un shopping de Miami.