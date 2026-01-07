Robó un auto en Medrano, lo volcó en una finca y la Policía lo busca por la zona

Armado con un machete, un hombre ingresó a una vivienda de un barrio de Medrano, robó un Fiat Punto, escapó, volcó en una finca y la policía ya lo tiene identificado.

La tranquila mañana en el distrito de Medrano fue alterada por un robo y posterior escape. Un hombre ingresó armado con un machete a una vivienda del barrio Mutual y escapó en un automóvil que luego fue hallado volcado y abandonado en una finca. El sospechoso está identificado y es buscado por la Policía.

El hecho ocurrió pasadas las 9 en una casa ubicada sobre calle 24 de Septiembre. Según relataron vecinos, un hombre llegó al lugar portando un machete de aproximadamente un metro de largo y comenzó a forcejear el portón hasta lograr ingresar al domicilio. En ese momento, la víctima no se encontraba en el interior.

Una vez dentro, el desconocido puso en marcha el Fiat Punto negro, dominio KBP222 que se encontraba estacionado allí y huyó hacia el norte. En su escape dejó abandonada una bicicleta en una vivienda en construcción ubicada en la esquina de Ameghino y 24 de Septiembre.

Con los datos aportados por testigos y las primeras medidas investigativas, la Policía identificó al presunto autor, quien permanece prófugo y es buscado de manera intensa en toda la zona.

Minutos después del robo, el automóvil apareció abandonado en una finca de calle La Virgen, con claros signos de haber sufrido un vuelco. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje de Rivadavia y agentes de la Subcomisaría Medrano, quienes realizaron peritajes y levantaron indicios para avanzar en la investigación.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras continúa el operativo para dar con el sospechoso.