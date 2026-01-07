Fue el último piloto de Fórmula 1 que murió en actividad y su familia denuncia robos millonarios

Philippe Bianchi, padre del recordado piloto francés de Fórmula 1 Jules Bianchi, denunció a través de sus redes sociales el robo de gran parte del patrimonio deportivo de su hijo . El incidente, ocurrido durante la noche, incluyó la sustracción de nueve chasis JB17 y el último kart que Jules utilizó antes de saltar al automovilismo profesional.

Lo cierto es que este hecho afectó profundamente el legado emocional de la familia Bianchi, quien tuvo que sufrir la pérdida de Jules a tan temprana edad.

Philippe Bianchi realizó un llamado urgente a la comunidad del karting tras sufrir un robo masivo en su propiedad. Los delincuentes se llevaron nueve chasis de la línea JB17 Forever , desarrollados en honor al piloto, pero el golpe más duro fue la sustracción del último kart modelo KZ 125 ART GP que Jules utilizó en su etapa formativa antes de ingresar al profesionalismo.

Además de estas piezas históricas, el padre del piloto fallecido en 2015 lamentó la pérdida de los mini karts pertenecientes a sus nietos: "Más allá del valor de las máquinas, es el valor sentimental lo que nos duele ", expresó Bianchi, calificando a los autores del hecho como personas "sin escrúpulos" que afectaron recuerdos íntimos de la familia.

La noticia generó una respuesta inmediata en el ambiente del automovilismo internacional. Equipos, pilotos de diversas categorías y aficionados compartieron las imágenes de los vehículos sustraídos con la esperanza de que la difusión dificulte su venta en el mercado negro y permita localizarlos a la brevedad.

El legado de Jules Bianchi en la Fórmula 1

Jules Bianchi es recordado como una de las promesas más brillantes de la academia Ferrari. Debutó en la Fórmula 1 en 2013 con el equipo Marussia y logró una hazaña histórica al sumar los primeros puntos de la escudería en el Gran Premio de Mónaco 2014, un resultado que todavía es valorado en el paddock por la inferioridad técnica de su coche.

Su carrera se interrumpió trágicamente en el Gran Premio de Japón de ese mismo año. En medio de una tormenta intensa en el circuito de Suzuka, Bianchi perdió el control en la curva 7 y colisionó contra una grúa que se encontraba retirando otro vehículo de la pista. Tras permanecer nueve meses en coma debido a graves lesiones cerebrales, falleció el 17 de julio de 2015.

Aquel suceso cambió para siempre los protocolos de seguridad de la FIA, impulsando medidas como el Virtual Safety Car y el sistema Halo. Hoy, Bianchi sigue siendo el último piloto en morir por un accidente durante una carrera de Fórmula 1, lo que convierte a cualquier objeto relacionado con su carrera en una pieza histórica de incalculable valor para el deporte motor.