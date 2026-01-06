6 de enero de 2026 - 20:45

Le robaron a Nicolás Wiñazki en una casa en obra: ofreció su auto, pero no un objeto "importante"

Ocurrió en la localidad de Hurlingham. El periodista esperaba a dos pintores, cuando fue increpado por dos hombres encapuchados y armados. “Quiero creer que fue al voleo”, sostuvo.

El mal momento de Nicolás Wiñazki: le robaron dinero y objetos de valor.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El periodista Nicolás Wiñazki fue asaltado este martes por la mañana por dos delincuentes armados y encapuchados mientras se encontraba en su vivienda en obra en la localidad bonaerense de Hurlingham. Los ladrones le robaron dinero en efectivo y objetos de valor y escaparon sin ser detenidos.

El hecho ocurrió cerca de las 8, cuando el conductor de 45 años esperaba la llegada de dos pintores en una casa en construcción que aún no está habitada. Según confirmaron fuentes judiciales, Wiñazki se encontraba en el patio cuando fue sorprendido por los asaltantes.

Entre los elementos robados se encuentran 200 dólares, alrededor de $60.000, objetos personales y una mochila con una computadora y una consola Nintendo Switch perteneciente a uno de sus hijos. Los delincuentes escaparon por el Acceso Oeste y aún se investiga el vehículo utilizado.

El periodista ofreció el auto, pero no el celular

En diálogo con Infobae, el periodista confirmó el episodio y relató que los delincuentes ingresaron a la vivienda, lo amenazaron con armas y le exigieron dinero. Ante la situación, les explicó que la casa estaba en proceso de pintura y que no había objetos de gran valor, con la intención de evitar una agresión.

“Quiero creer que fue al voleo”, sostuvo.

Wiñazki contó además que los ladrones estaban muy nerviosos y que intentó calmarlos mientras le preguntaban a qué se dedicaba. En ese contexto, les pidió que no le quitaran el celular por tratarse de herramienta de trabajo. “Al final accedieron”, señaló.

Por otro lado, admitió que quedó con miedo tras lo sucedido y agradeció la respuesta de las autoridades locales.

Durante el asalto, el periodista incluso les ofreció el auto y les advirtió que se retiraran rápido para no cruzarse con los pintores que estaban por llegar. “Ahora vienen los pintores, mirá que son bravos”, les dijo, con el objetivo de que abandonaran la propiedad cuanto antes.

