9 de enero de 2026 - 22:20

Inhabilitan para conducir a la influencer libertaria Eugenia Rolón tras chocar alcoholizada y sin licencia

La provincia de Buenos Aires prohibió que la pareja de Iñaki Gutiérrez tramite el permiso de conducir tras un incidente vial en La Costa.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Libertaria, antiwoke y cristiana: el perfil de Eugenia Rolón, la influencer que manejaba ebria y chocó

Por Redacción Política
Eugenia Rolón, influencer libertaria y novia de Iñaki Gutiérrez, chocó y dio positivo en alcoholemia

Por Redacción Policiales

Como consecuencia directa, el Ministerio de Transporte bonaerense, bajo la conducción de Martín Marinucci, dictó una inhabilitación de oficio que le impedirá tramitar o emitir su licencia de conducir en todo el territorio provincial.

El hecho ocurrió el pasado jueves, minutos antes de las 10:00 de la mañana, en el marco del Operativo Sol. Testigos presenciales advirtieron que un automóvil Honda Fit circulaba de forma peligrosa hasta que terminó impactando violentamente contra un poste de alumbrado público.

Al momento de la intervención policial, se constató que Rolón, de 23 años, no poseía carnet de conducir habilitante. La situación se agravó al realizarse el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 1,89 gr/l de alcohol en sangre, una cifra que triplica ampliamente los límites permitidos.

Ante la gravedad de la falta, el Juzgado de Faltas de Dolores emitió una orden "urgente" para establecer la prohibición preventiva de otorgamiento y expedición de su licencia.

El automóvil involucrado, que quedó retenido por las autoridades, no pertenece a la joven influencer, sino que estaría a nombre de un familiar directo de Iñaki Gutiérrez, quien sí contaba con la cédula azul correspondiente para su uso.

Un dato no menor es que el vehículo acumula deudas por infracciones de tránsito que alcanzan casi los $900.000.

Tras el choque, que afortunadamente no dejó heridos, Gutiérrez se presentó personalmente en la comisaría para asistir a su pareja y hacerse cargo de la situación luego de que el rodado fuera secuestrado por el personal policial.

