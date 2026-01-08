8 de enero de 2026 - 17:11

Eugenia Rolón, influencer libertaria y novia de Iñaki Gutiérrez, chocó y dio positivo en alcoholemia

La joven, muy cercana al equipo de comunicación del Gobierno Nacional, manejaba con 1,89 de alcohol en sangre en Mar de Ajó. El auto, que pertenecía a su suegro, fue secuestrado.

La militante liberatia Eugenia Rolón, novia del influencer Iñaki Gutiérrez, junto a Javier Milei.

Los Andes
Redacción Policiales

Un siniestro vial ocurrido este jueves en la costa bonaerense tuvo de protagonista a Eugenia Rolón, influencer vinculada al Gobierno Nacional y pareja del comunicador Iñaki Gutiérrez. Según informó la policía local, la joven manejaba muy borracha y chocó contra un poste de luz en Mar de Ajó.

Las fuentes policiales aseguraron que, tras hecho el control de alcoholemia en el lugar del hecho, se corroboró que Rolón manejaba con un nivel de alcohol en sangre de 1,89, cuando perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el poste en la vía pública. El hecho ocurrió cerca de las 10 am.

Los influencer Eugenia Rolón e Iñaki Gutiérrez junto al presidente Javier Milei.

Los influencer Eugenia Rolón e Iñaki Gutiérrez junto al presidente Javier Milei.

En el marco del Operativo Sol que se desarrollaba en la provincia de Buenos Aires durante la temporada de verano, agentes de tránsito procedieron al secuestro del vehículo, un Honda Fit. La causa quedó a cargo del juzgado de faltas de la Costa. El caso generó polémica en redes sociales, con usuarios opinando.

Debido a la situación, Iñaki Gutiérrez, integrante del equipo de comunicación digital del presidente Javier Milei, debió acercarse a la comisaría de la ciudad costera para retirar a la joven de 23 años tras la incautación del vehículo, que pertenecía al padre de él. Ella contaba El caso generó polémica en redes sociales, con usuarios opinando. con el permiso para manejarlo.

Según informó Clarín, Rolón ganó notoriedad en redes sociales por su militancia libertaria, especialmente en X, incluso antes del inicio del Gobierno de Javier Milei. “Desde el día 1, desde que tengo 16 años”, afirmó en reiteradas ocasiones en sus plataformas digitales.

Además de su actividad como influencer, en 2025 fue candidata a convencional constituyente en Santa Fe. En su ciudad natal, San Lorenzo, quedó tercera con más del 20% de los votos.

