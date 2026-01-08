Se robó a "Lolo", el caballo de un niño de San Rafael, y lo faenó: le dictaron prisión preventiva por "equinocidio"

Así consideró el caso la Asociación PEMPA, que es querellante en una causa por abigeato simple que tiene como imputado a Paulo Casado.

La Justicia sureña ordenó que un hombre acusado de robar y luego faenar a Lolo -el caballo de un niño sureño- deberá seguir detenido a la espera de un futuro juicio.

El martes pasado el juez penal Luis Ojeda dictó prisión preventiva para Paulo Sebastián Martos Casado, quien está acusado de “abigeato simple”, delito que tiene penas que van de los 2 a los 6 años de prisión.

La medida había sido solicitada por la fiscal Paula Yerfino y en el mismo sentido se expresó durante la audiencia la querella particular, la Asociación Protectora de Equinos Mendocinos Podemos Ayudarlos (PEMPA), representada por el abogado Jerónimo Allende Bermejo.

PEMPA, una organización que lleva 10 años trabando en la defensa de animales, apuntó en su pagina de Instagram que “Lolo fue robado, arrebatado de su familia, asesinado cobardemente y faenado de manera clandestina en Villa Atuel”.

“Este equinocidio es un hecho de crueldad extrema, que no puede ni debe quedar impune”, apuntó a renglón seguido, agregando que “a través de nuestro representante legal nos hemos constituido como querellantes en la causa penal, acompañando el proceso judicial y a la familia de Lolo para que este hecho sea investigado en toda su gravedad”.