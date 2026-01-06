Fuerte tormenta con granizo sorprendió a Malargüe y San Rafael: en seis minutos llovió el promedio mensual

Ayer por la tarde se registró una fuerte caída de granizo en el sur provincial, específicamente en el departamento de Malargüe , donde en pocos minutos cayeron 24 milímetros de lluvia , un volumen que equivale prácticamente al promedio mensual de enero.

El fenómeno meteorológico que se registró entre las 17:38 y las 17:44 estuvo acompañado por caída de granizo, con un tamaño promedio cercano a los 3 centímetros de diámetro . Según explicó el meteorólogo Walter Samchuk a Ser y Hacer de Malargüe se trató de un evento significativo por la cantidad de agua caída en tan corto período de tiempo.

El especialista explicó que la caída de granizo se dio por el ingreso de un frente frío que generó condiciones de inestabilidad atmosférica sobre el sur mendocino. La tormenta se desplazó hasta San Rafael , donde también hubo zonas que sufrieron del granizo.

Para este martes, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo : "Parcialmente nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste. Algo nublado en cordillera". Tras una mínima de 22°C, la máxima llegará a los 34°C.

El Servicio Meteorológico Nacional repite la alerta amarilla por tormentas con probabilidad de granizo en horas de la tarde . Las zonas alcanzadas son:

Este de Las Heras

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

"El área será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", indica el SMN en su advertencia.

En cuanto al miércoles, el reporte anticipa: "Nubosidad variable con lluvias y tormentas, ascenso de la temperatura, vientos moderados del dirección variable. Precipitaciones en cordillera". La mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C.

Frente frío ingresará el jueves

El gran alivio se dará el jueves, cuando las lluvias tomen protagonismo en la jornada: mínima de 19°C y máxima de apenas 26°C.

"Mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera", indica el pronóstico para ese día.