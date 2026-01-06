Renuevan alerta por tormentas, pero con otras zonas afectadas: los detalles

Otra vez hay aviso por precipitaciones y mucho calor en Mendoza. Día confirmado para el descenso de la temperatura.

Pronostican tormentas de nuevo en Mendoza - Foto: Archivo / Los Andes

Nuevamente rige una alerta meteorológica por tormentas en gran parte de Mendoza, además de continuar el intenso calor.

Para este martes, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo: "Parcialmente nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste. Algo nublado en cordillera". Tras una mínima de 22°C, la máxima llegará a los 34°C.

Aunque ayer no cayó ni una gota, el Servicio Meteorológico Nacional repite la alerta amarilla por tormentas con probabilidad de granizo en horas de la tarde. Las zonas alcanzadas son:

Este de Las Heras

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa "El área será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", indica el SMN en su advertencia.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza (06/01/26) Alerta amarilla por tormentas en Mendoza (06/01/26) SMN En cuanto al miércoles, el reporte anticipa: "Nubosidad variable con lluvias y tormentas, ascenso de la temperatura, vientos moderados del dirección variable. Precipitaciones en cordillera". La mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C.