6 de enero de 2026 - 07:57

Renuevan alerta por tormentas, pero con otras zonas afectadas: los detalles

Otra vez hay aviso por precipitaciones y mucho calor en Mendoza. Día confirmado para el descenso de la temperatura.

Pronostican tormentas de nuevo en Mendoza - Foto: Archivo / Los Andes

Foto:

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza (06/01/26)

SMN

Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Nuevamente rige una alerta meteorológica por tormentas en gran parte de Mendoza, además de continuar el intenso calor.

Para este martes, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo: "Parcialmente nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste. Algo nublado en cordillera". Tras una mínima de 22°C, la máxima llegará a los 34°C.

Aunque ayer no cayó ni una gota, el Servicio Meteorológico Nacional repite la alerta amarilla por tormentas con probabilidad de granizo en horas de la tarde. Las zonas alcanzadas son:

  • Este de Las Heras
  • La Paz
  • Lavalle
  • San Martín
  • Santa Rosa

"El área será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", indica el SMN en su advertencia.

En cuanto al miércoles, el reporte anticipa: "Nubosidad variable con lluvias y tormentas, ascenso de la temperatura, vientos moderados del dirección variable. Precipitaciones en cordillera". La mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C.

Frente frío ingresará el jueves

El gran alivio se dará el jueves, cuando las lluvias tomen protagonismo en la jornada: mínima de 19°C y máxima de apenas 26°C.

"Mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera", indica el pronóstico para ese día.

