"No es necesaria": la ambigua posición de la UCR ante las elecciones de convencionales de San Rafael

El próximo 22 de febrero se llevarán adelante las elecciones de concejales en seis departamentos y, particularmente, en San Rafael habrá comicios simultáneos : se elegirán 24 convencionales municipales que redactarán la Carta Orgánica de la comuna.

"Les duele que sea un libertario real": el concejal que manejó ebrio mantuvo su banca y disparó contra Cambia Mendoza

Elecciones municipales: entre los candidatos que buscan reelegir, una concejal va por su cuarto mandato

Esto se resolvió tras la aprobación de la declaración de Autonomía Municipal , sancionada por el Concejo Deliberante en septiembre pasado. En ese momento, el bloque de Cambia Mendoza rechazó de plano la ordenanza impulsada por el intendente Omar Félix y ahora competirá por formar parte de la redacción del documento .

El ministro de Gobierno, Natalio Mema , ocupa el cargo partidario de presidente del Congreso de la UCR Mendoza , ámbito en el que se debaten y aprueban las candidaturas electorales .

En ese contexto, el funcionario provincial analizó las elecciones que se darán en San Rafael y sostuvo las críticas que viene expresando el gobernador Alfredo Cornejo contra el proyecto del intendente Félix .

“Respecto a las elecciones de San Rafael , verdaderamente hoy, desde el punto de vista institucional , los municipios tienen todas las características que desean y pueden avanzar en muchas más herramientas de las que hoy la Constitución formalmente contempla”, analizó en primer lugar.

Congreso-UCR-Lombardi-Cornejo-Mema

En esa línea, aseguró que “no es necesario generar ninguna Carta Orgánica”. Asimismo, afirmó que “está claro que es un antecedente gris”, ya que, en definitiva, la autonomía municipal está consagrada por la Constitución Nacional.

“Me parece que es una cuestión de conveniencia electoral de las autoridades de San Rafael”, arremetió Mema.

Por último, adelantó cuál será la postura de Cambia Mendoza en esta campaña paralela a las elecciones de concejales: “Nosotros hemos presentado una lista de convencionales y lo único que esperamos es que, con la excusa de realizar una modificación de las competencias municipales, no se aumente la carga sobre la ciudadanía, porque generalmente estos procesos terminan con nuevos impuestos”.

“La postura que lleva nuestro frente es acompañar todo lo que pueda dar más autonomía al municipio, pero sin más costo para la ciudadanía”, completó Mema.

La lista de convencionales de Cambia Mendoza