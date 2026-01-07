7 de enero de 2026 - 17:37

"No es necesaria": la ambigua posición de la UCR ante las elecciones de convencionales de San Rafael

La UCR rechazó la Autonomía Municipal que impulsó el intendente Omar Félix, pero competirá por sumar convencionales que redacten la Carta Orgánica.

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Omar Félix protagonizaron más de un cruce el año pasado.

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Omar Félix protagonizaron más de un cruce el año pasado. 

Por Martín Fernández Russo

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, ocupa el cargo partidario de presidente del Congreso de la UCR Mendoza, ámbito en el que se debaten y aprueban las candidaturas electorales.

En ese contexto, el funcionario provincial analizó las elecciones que se darán en San Rafael y sostuvo las críticas que viene expresando el gobernador Alfredo Cornejo contra el proyecto del intendente Félix.

“Respecto a las elecciones de San Rafael, verdaderamente hoy, desde el punto de vista institucional, los municipios tienen todas las características que desean y pueden avanzar en muchas más herramientas de las que hoy la Constitución formalmente contempla”, analizó en primer lugar.

Congreso-UCR-Lombardi-Cornejo-Mema

En esa línea, aseguró que “no es necesario generar ninguna Carta Orgánica”. Asimismo, afirmó que “está claro que es un antecedente gris”, ya que, en definitiva, la autonomía municipal está consagrada por la Constitución Nacional.

“Me parece que es una cuestión de conveniencia electoral de las autoridades de San Rafael”, arremetió Mema.

Por último, adelantó cuál será la postura de Cambia Mendoza en esta campaña paralela a las elecciones de concejales: “Nosotros hemos presentado una lista de convencionales y lo único que esperamos es que, con la excusa de realizar una modificación de las competencias municipales, no se aumente la carga sobre la ciudadanía, porque generalmente estos procesos terminan con nuevos impuestos”.

“La postura que lleva nuestro frente es acompañar todo lo que pueda dar más autonomía al municipio, pero sin más costo para la ciudadanía”, completó Mema.

La lista de convencionales de Cambia Mendoza

  1. De Pedro Buttini, Nicolás
  2. Vergani, Viviana Beatriz
  3. Gómez, María Fernanda
  4. Altamiranda, Luis Gonzalo
  5. Buscemi, Martín Javier
  6. Eraso, Ana Elisa
  7. Tala, Nahir
  8. Fuentes Riva, Guillermo Alfredo
  9. Ferreyra Dolly, Mónica Teresa
  10. Tercero, Diego Luis
  11. Giachero, Carlos Gustavo
  12. Castro, Sofía Florencia
  13. Mañas, Raulina Elizabeth
  14. Espuri, Jonathan
  15. Bernues, Francisco Samuel
  16. Ceschín, Nerea
  17. Zabalegui, María Paulina
  18. Zapata, Pablo Ezequiel
  19. De Nevreze, Leandro Gastón
  20. Juárez, Sandra Viviana
  21. Amerio, Luciana
  22. Godi, Héctor Nicolás
  23. Sat Labiana, José
  24. Galeno, Claudia Amanda
