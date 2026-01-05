Elecciones municipales: entre los candidatos que buscan reelegir, una concejal va por su cuarto mandato

2026 será un año decisivo en materia electoral para la región

Elecciones municipales: cerraron las listas y estos son los candidatos presentados para febrero

Del análisis de los nombres surge que, de las 33 bancas que se renovarán en esos departamentos, solo seis candidatos buscarán la reelección.

En total, los vecinos elegirán seis ediles en Maipú, Luján y San Rafael , respectivamente; mientras que los tres departamentos del Este provincial renovarán cinco bancas cada uno en sus concejos deliberantes.

El frente oficial del Partido Justicialista de Mendoza (PJ) se presentó con distintas denominaciones según el departamento y apostará por la reelección de dos concejales .

En ese marco, la intendenta Flor Destéfanis impulsó a Leonardo Sailé como segundo candidato con su frente “Santa Rosa Gana”, mientras que Fernando Ubieta hizo lo propio con Romina Barrera , a través del frente “Elegí Gestión La Paz”.

En ambos casos se trata de segundos candidatos, ya que las listas de Santa Rosa y La Paz estarán encabezadas por los secretarios de Gobierno de cada intendente: Magdalena Ascurra y Alberto Roza, respectivamente.

Flor Destéfanis-Leonardo Sailé La intendenta Flor Destéfanis rodeada por Magdalena Ascurra y Leonardo Saile, candidatos a concejales. Prensa Santa Rosa

En tanto, el kirchnerismo formalizó su apuesta disidente con el “Frente Patria” —integrado por Unidad Popular y el Partido Federal— y postula la reelección de la concejala Paloma Scalco en Luján de Cuyo, quien había ingresado al HCD en 2022 por el PJ.

La acompañará como segundo candidato el exdiputado provincial Bruno Ceschín.

Los que apuestan a otro mandato en la UCR

Por el lado del radicalismo, en su alianza con La Libertad Avanza, la UCR debió negociar lugares expectantes en las listas de todos los departamentos y postula solo dos candidatos a la reelección, ambos en tercer lugar.

En Maipú, buscará renovar su banca el concejal Gabriel López, detrás de la abogada libertaria María Ángeles Blasis y de José Ortega (UCR).

Gabriel López-Maipú-UCR El concejal de Maipú, Gabriel López (UCR), irá por su reelección. Prensa UCR

En San Rafael se dará la otra posible reelección, con la concejala Romina Giraudo, quien fue postulada como tercera candidata en la lista que encabeza su correligionario Juan Pablo Vignoni.

La candidata que busca su tercera reelección en Santa Rosa

En Santa Rosa, Débora Quiroga buscará su tercera reelección en el HCD a través del nuevo partido “Ahora Santarrosinos”, homónimo del bloque que conformó en 2024 tras romper con el oficialismo municipal.

Quiroga inició su carrera en el Concejo Deliberante en 2013, tras ser electa por el radicalismo. En 2017 fue reelecta por Cambia Mendoza, pero en 2019 cambió de espacio político y apoyó a Flor Destéfanis en las elecciones generales frente a Norma Trigo, luego de haber perdido la interna en las PASO.

Débora Quiroga Letal en sus movimientos políticas, la pendular concejal de Santa Rosa Débora Quiroga accionó para quitarle el control del Concejo Deliberante al peronismo.

De ese modo, selló una alianza con el peronismo y, bajo el Frente de Todos, obtuvo su segunda reelección al HCD en 2021.

Ahora, nuevamente como opositora, buscará su cuarto mandato consecutivo con sello propio. Si bien está vigente la ley que limita las reelecciones en los concejos deliberantes, el antecedente del caso Martín González (Godoy Cruz) juega a su favor.

Ante una impugnación de la Junta Electoral de Mendoza y una cautelar presentada por el concejal kirchnerista, la Suprema Corte de Justicia resolvió que el cómputo de las reelecciones debe iniciarse a partir del mandato vigente al momento de la sanción de la ley, en 2024, y pudo presentarse en las elecciones.

Una historia de conflictos recientes

La alianza entre Quiroga y Destéfanis se mantuvo hasta principios de 2024, cuando la concejal decidió romper el bloque oficialista junto a María José Buffa, lo que derivó en una polémica aún vigente, dado que se trataba de un cargo directo en la línea sucesoria de la intendencia.

Las tensiones con el PJ se profundizaron tras la presentación de una denuncia por violencia de género contra el exconcejal Diego Foco —esposo de Destéfanis— por presuntos maltratos, situación que derivó en su renuncia a la banca.

Desde el oficialismo municipal argumentaron que las salidas de Foco y de Hernán Dubé del HCD —que se produjeron de manera simultánea— respondieron a una decisión vinculada a la paridad de género, lo que permitió el ingreso de Melisa Ibáñez y Romina Donaire.

Cabe señalar que Dubé es uno de los candidatos impulsados por Destéfanis para los próximos comicios.

Por último, en febrero pasado se produjo otro episodio clave en esta disputa política: Quiroga y Buffa aportaron sus votos a Cambia Mendoza para que el radical Ezequiel Quiles asumiera la presidencia del Concejo Deliberante durante el presente año.