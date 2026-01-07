Metrotranvía: el Gobierno apuesta a que las obras de ampliación finalicen seis meses antes

"Les duele que sea un libertario real": el concejal que manejó ebrio mantuvo su banca y disparó contra Cambia Mendoza

Así lo anunció el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , quien informó que las obras se ejecutan “por encima del cumplimiento del contrato original” y, si bien tienen fecha de finalización a mediados del año que viene , “tenemos expectativa de que esa fecha se adelante ”.

En una conferencia de prensa este martes , Mema sostuvo que hubo hitos claves para esto: “Tuvimos la oportunidad de que en el primer adelanto que se hizo, apenas se firmó la obra, se logró comprar y traer las vías férreas , que son importadas , y sobre todo los materiales electrónicos . Así que eso nos permitió avanzar mucho más rápido”.

Además, sostuvo que ya se está interviniendo en el aeropuerto y se pueden observar los primeros trabajos . De este modo, el funcionario de Alfredo Cornejo se animó a confirmar que las obras terminarán antes de lo previsto : “Esperamos en este año tener finalizada esa obra ”. Es decir, un semestre antes de las proyecciones planificadas.

Desde la Subsecretaría de Transporte informaron a Los Andes que las obras de ampliación hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto Internacional El Plumerillo cuentan con tramos que ya superan el 70% de ejecución y tienen financiamiento garantizado .

Concretamente, ya se instalaron casi 7,2 km de vía doble en el tramo Godoy Cruz–Luján de Cuyo (71%) y otros 3,7 km en Las Heras (70%), detallaron.

También comentaron que se intensificaron las tareas de energización, con montaje de columnas, subestaciones y locales técnicos, y se inició el movimiento de suelos para el tramo hacia el aeropuerto, como se refirió Mema.

En el transcurso de este 2026 está proyectado continuar con el armado de vías, la energización y la consolidación de los sistemas de energía y telecomunicaciones, sostuvieron.

Metrotranvía, sociedad de transporte Mendoza.

Paradores inteligentes y más duplas

Paralelamente a las obras de ampliación, se construyeron 11 paradores de preembarque cerrado y cinco más están en ejecución, incorporando tecnología de seguridad, accesibilidad y control, con estimación de finalización para marzo de 2026, además de mejoras en sistemas de pago y conectividad al 911, informaron.

Desde la Subsecretaría de Transporte informaron que en 2025 ingresaron 12 nuevas duplas, elevando a 27 las unidades recibidas de un total de 39 previstas, lo que refuerza la flota y la capacidad operativa del servicio, con las restantes unidades programadas para 2026.

En noviembre pasado ingresaron las últimas tres duplas provenientes de San Diego, Estados Unidos.

Cada unidad es desensamblada en su ciudad de origen y transportada por vía terrestre hasta Houston, Texas. Desde allí, emprenden el trayecto por mar durante aproximadamente un mes hasta el Puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

Una vez en Argentina, las unidades son cargadas en camiones especializados que las trasladan por vía terrestre hasta Mendoza.