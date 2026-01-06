Cuáles son las 11 empresas que pujan por hacer la obra más importante de Mendoza

Sin Cornejo ni Casado, Mendoza tiene "gobernador por una semana" y cuenta con pocos ministros

El acto de apertura de ofertas técnicas y económicas fue encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados en ejercicio de la Gobernación, Andrés Lombardi , y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui . Luego se sumó el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , en conferencia de prensa.

Recordemos que por estas semanas el Poder Ejecutivo atraviesa un lapso de licencias del gobernador Alfredo Cornejo , la vicegobernadora Hebe Casado y varios ministros del gabinete.

La reconstrucción de 10 intersecciones comprende 17 rotondas y ordenadores que se ubicarán en Ruta 50, calle Serpa, calle Don Bosco, calle Maza, calle Cervantes, Ruta 31- Los álamos, calle Medina, Ruta 33 – Las Margaritas, calle San Pedro y calle Lamadrid.

Las obras incluyen: reconstrucción de carpeta asfáltica , señalética horizontal y vertical, renovación de los sistemas de contención lateral, pavimentación de banquinas internas y externas.

El primer tramo va desde calle Lamadrid hasta Cervantes ; son 10,04 km y conlleva una inversión de $30.926 millones

El segundo tramo abarca desde Cervantes hasta Arturo González; son 8,76 km tiene destinado un presupuesto de $26.931 millones

Habrá dos adjudicatarios distintos

El ministro Natalio Mema sostuvo: “Estamos muy conformes con el desarrollo de este proceso, que gracias a la publicación previa de pliegos borradores ha garantizado una apertura inédita, logrando 11 ofertas que incluyen a empresas de fuera de la provincia interesadas en invertir en Mendoza”.

“Esta competencia no solo eleva los estándares de calidad, sino que es la mejor forma de cuidar los recursos de todos los mendocinos”, aseguró el funcionario.

Por su parte, la subsecretaria Badui destacó algunos aspectos estratégicos de la obra: “Para la reconstrucción de 18,8 kilómetros (la licitación) se ha dividido el tramo en dos secciones para que una misma empresa no pueda ganar en ambas”.

Prensa Gobierno de Mendoza

Por otra parte indicó que “como la traza está liberada se espera que se cumpla en tiempo y forma el plazo de ejecución de obra pautado en 12 meses”.

“En total son 57.900 millones de pesos que responden a la decisión del Gobernador de intervenir en la infraestructura económica de base que hace al desarrollo de las regiones”, sostuvo la subsecretaria Badui.

Además, la funcionaria subrayó: “Dada la dimensión que tiene la obra y el tránsito medio anual de 35 mil vehículos, el plan de desvíos será uno de los elementos a tener en cuenta en la evaluación de las ofertas”.

Qué sucederá con los peajes

El ministro aclaró que respecto a la implementación de peajes, es una instancia que se definirá "una vez concluida la obra y analizada la propuesta técnica adjudicada".

"El objetivo es contar con buenas colectoras que ofrezcan alternativas al usuario y determinar los puntos y modalidades de cobro mediante un ajuste técnico preciso que garantice la viabilidad del sistema”, advirtió.

Estas son las once empresas que compiten: