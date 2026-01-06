Santilli se reunirá con gobernadores en búsqueda de apoyos para la reforma laboral: cuándo viene a Mendoza

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli , iniciará este miércoles una gira por distintas provincias del país, entre ellas Mendoza , con el objetivo de reunirse con los gobernadores. El principal propósito de la visita será recabar los apoyos necesarios para avanzar en la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

En una primera etapa, Santilli tiene previsto recorrer al menos diez provincias, comenzando por Chubut . Desde su llegada al Poder Ejecutivo, en noviembre del año pasado, el funcionario ya mantuvo encuentros con 18 de los 20 mandatarios provinciales considerados “aliados” o “dialoguistas” de la gestión libertaria.

A lo largo del mes, el dirigente del PRO prevé reunirse con Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan).

En el caso de Mendoza, la visita del ministro del Interior aún no tiene fecha confirmada . En principio, el encuentro se concretaría una vez que el gobernador Cornejo retome su agenda oficial , ya que se encuentra de licencia hasta la segunda quincena del mes.

El exdiputado nacional comenzará su periplo en la Patagonia. En Chubut se reunirá con el gobernador Ignacio Torres . Si bien ambos pertenecen al PRO, el mandatario chubutense ha mantenido una relación distante con el Gobierno nacional.

Entre los temas previstos para el encuentro se encuentra el reclamo por una deuda superior a los 51.000 millones de pesos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene con Chubut, una situación que Torres anticipó que podría judicializar ante la Corte Suprema.

La Reforma Laboral y el pedido de los gobernadores

El Gobierno de Javier Milei evalúa que el Congreso retome formalmente su actividad en la última semana de enero, con el inicio del trabajo en comisiones previsto para el 2 de febrero. En ese esquema, el oficialismo aspira a que el proyecto de reforma laboral sea tratado y obtenga media sanción en el Senado el 10 de febrero, en el marco del período de sesiones extraordinarias.

Con ese objetivo, Santilli retomará el diálogo con los gobernadores con los que mantiene un mejor vínculo y buscará abrir conversaciones con aquellos que quedaron al margen de la primera ronda de contactos que estableció tras asumir en noviembre.

Entre los mandatarios provinciales existen reparos respecto de algunos artículos del proyecto, especialmente los vinculados al Impuesto a las Ganancias y a la reducción de la carga tributaria. Según plantean, estas modificaciones podrían afectar la recaudación coparticipable que reciben las provincias.

Diego Santilli con gobernadores aliados El ministro del Interior, Diego Santilli con gobernadores aliados y dialoguistas a la gestión de Javier Milei.

Las mayores controversias se centran en los artículos que eliminan el impuesto a la venta de inmuebles y reducen las alícuotas de Ganancias para empresas en las escalas más altas. Además, las provincias analizan en detalle las derogaciones incluidas en la iniciativa.

En este contexto, el oficialismo deberá avanzar en una instancia de negociación para asegurar los apoyos necesarios. Entre las herramientas que evalúa se encuentran las transferencias de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que fueron utilizadas de manera recurrente durante 2025 y que, en diciembre, beneficiaron a Misiones, Chaco y Tucumán.

No obstante, los gobernadores también reclaman la reactivación de obras públicas que permanecen paralizadas desde la asunción de Javier Milei y garantías para sostener sus niveles de recaudación sin modificaciones.